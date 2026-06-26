Dormir con una media puesta y otra no: por qué algunas personas lo hacen sin darse cuenta, según los especialistas del sueño

Dormir con una sola media puesta parece una costumbre extraña, pero es mucho más frecuente de lo que parece. Hay personas que se acuestan con ambas medias y, durante la noche, terminan quitándose una sin siquiera recordarlo. Otras directamente sienten la necesidad de dejar un pie abrigado y el otro descubierto. Según especialistas en sueño, este hábito suele estar relacionado con la forma en que el cuerpo regula la temperatura durante el descanso y con pequeños mecanismos automáticos que buscan alcanzar un mayor confort. Lejos de ser una rareza, este comportamiento refleja cómo el organismo intenta mantener el equilibrio térmico mientras dormimos.

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Aunque cada persona tiene preferencias distintas, el descanso depende en gran medida de que el cuerpo logre bajar ligeramente su temperatura interna antes de dormir. Cuando eso ocurre, el cerebro interpreta que llegó el momento de iniciar el sueño profundo. Por eso, cualquier elemento que altere esa regulación puede modificar la sensación de comodidad durante la noche.

Y una sola media puede convertirse, sin que la persona lo note, en la forma que encuentra el organismo para alcanzar ese equilibrio.

Los especialistas explican que los pies cumplen un papel importante en la regulación térmica.

Usar medias durante los primeros minutos antes de dormir ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y favorece la pérdida de calor corporal, facilitando el inicio del sueño. Sin embargo, una vez que el cuerpo alcanza la temperatura adecuada, algunas personas comienzan a sentir exceso de calor en uno o ambos pies.

En ese momento aparece un gesto completamente inconsciente: quitarse una media mientras siguen dormidas.

Por qué algunas personas dejan un pie abrigado y el otro no

No todos los pies mantienen exactamente la misma temperatura.

Factores como la circulación, la postura al dormir o incluso la posición respecto a las frazadas pueden hacer que un pie necesite más abrigo que el otro.

El cerebro busca constantemente mantener el equilibrio térmico y muchas veces encuentra esa solución sin despertar completamente a la persona.

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No siempre ocurre por el frío

Los expertos en sueño aclaran que este hábito no necesariamente significa que alguien tenga problemas de circulación o una enfermedad.

En la mayoría de los casos simplemente responde a diferencias normales en la percepción del calor y al modo en que cada organismo regula la temperatura durante la noche.

Un hábito curioso que tiene explicación

Dormir con una sola media puesta puede parecer una manía sin sentido, pero detrás de ese pequeño gesto aparece uno de los mecanismos más sofisticados del cuerpo humano: mantener estable la temperatura para favorecer un descanso reparador.

Por eso, la próxima vez que despiertes con una media sí y otra no, probablemente no haya sido una casualidad. Lo más probable es que tu propio cuerpo haya encontrado la forma de dormir un poco mejor.