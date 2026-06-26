26 de junio de 2026 - 00:00

El Evangelio de hoy, 26 de junio: "Señor, si quieres, puedes curarme"

La Palabra de Dios nos ilumina e invita a la reflexión. Compartimos el Evangelio de hoy 26 de junio, según el Vaticano, y una homilía del Papa Francisco.

En el Evangelio de hoy&nbsp; “Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, detalle del vitral de la Basílica del Sagrado Corazón de Zagreb, Croacia.&nbsp;

En el Evangelio de hoy  “Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie", detalle del vitral de la Basílica del Sagrado Corazón de Zagreb, Croacia. 

Foto:

Los Andes | Redacción
Por Redacción

Leé además

Detalle de un mosaico de Jesucristo en Estambul, Turquía. En el Evangelio de hoy Jesús dice: “No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen”. 

El Evangelio de hoy, 23 de junio: "Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes"

Por Redacción
En el Evangelio de hoy dice: El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca”

El Evangelio de hoy, 25 de junio: "Un hombre prudente, edificó su casa sobre roca"

Por Redacción

La reflexión del Papa Francisco

"Esta gente' comenzó a seguir a Jesús sin cansarse de escucharlo. De tal modo que esas personas «se quedaron toda la jornada y, al final, los apóstoles» se dieron cuenta de que seguramente tendrían hambre. Pero para ellos «escuchar a Jesús era una alegría». Y, así, «cuando Jesús terminó de hablar, bajó del monte y la gente lo seguía» reuniéndose «alrededor de Él». Esta gente, recordó, «iba por las calles, por los caminos, con Jesús».

Pero «había otras personas que no lo seguían: lo miraban de lejos, con curiosidad», preguntándose: ¿pero quién es este?». Por lo demás, explicó el Papa Francisco, «no habían escuchado las catequesis que tanto maravillaban». Y así, había «gente que miraba desde la acera» y «otras personas que no podían acercarse: les estaba prohibido por la ley, porque eran “impuros”». Precisamente entre ellos estaba el leproso del que habla san Mateo en el Evangelio.

Segundo libro de los Reyes

2 Reyes 25, 1-12

El día diez del mes décimo del año noveno del reinado de Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Sedecías.

El día nueve del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Sedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos, que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto.

El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Sedecías en su presencia, mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia.

El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos, que estaban con el jefe del ejército, destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia, y sólo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos.

REY DAVID VITRAL.jpg

Evangelio de hoy según San Marcos

Marcos 8, 1-4

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: “Señor, si quieres, puedes curarme”. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: “Sí quiero, queda curado”.

Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: “No le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación”.

Es palabra de Dios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el Evangelio de Hoy,  Jesús pregunta ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo?

El Evangelio de hoy, 22 de junio: "¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano?"

El Evangelio de hoy, Jesús dijo a sus discípulos: “A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos.

El Evangelio de hoy, 21 de junio: "A quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre"

En el Evangelio de hoy, Jesús dijo: Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. 

El Evangelio de hoy, 20 de junio: "Busquen primero el Reino de Dios y su justicia"

En el Evangelio de hoy: Jesús dijo a sus discípulos: “No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen.

El Evangelio de hoy, 19 de junio: "Acumulen tesoros en el cielo"