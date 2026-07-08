Discriminación en Corea del Sur: una madre y su hija fueron llamadas "monstruos" por el color de sus ojos

Aunque miles de personas pagan por simular este color de ojos con fines estéticos, quienes nacen con él sufren burlas y son llamados alienígenas o mutantes.

Kim Mi-ok pasó más de tres décadas bajando la cabeza para evitar la discriminación por una característica física que muchos considerarían un atributo de belleza. Durante su adolescencia, prefirió el dolor físico de usar lentes de contacto oscuros antes que enfrentar los señalamientos de quienes la llamaban "monstruo" o "fantasma" por su mirada natural.

El ciclo de discriminación alcanzó un punto crítico cuando su hija heredó la misma condición genética. Con solo cinco años, la niña comenzó a sufrir el rechazo de otros niños y el desprecio de adultos que la señalaban directamente en la calle. Esta mutación, que la madre intentó esconder durante toda su vida, se convirtió pronto en el centro de burlas escolares para la pequeña.

¿Por qué el color de ojos causa discriminación en Corea del Sur? En una nación donde la gran mayoría de la población posee ojos oscuros debido a la alta concentración de melanina, nacer con una mirada azul es un hecho extremadamente inusual y carente de referentes locales. La búsqueda de la uniformidad social convierte estos rasgos en un motivo de exclusión inmediata, a pesar de que el uso de pupilentes de colores es una práctica estética masiva y aceptada dentro de la industria del entretenimiento local.

Kim Mi-ok decidió presentarse en el programa de televisión Hello Counselor para demostrar que su color de ojos es completamente natural y que no utiliza ningún tipo de accesorio cosmético. Durante su intervención, recordó con detalle que mientras los ídolos de música pop son celebrados y emulados por usar lentillas de colores, ella y su hija han sido calificadas como "mutantes" o "monstruos" por la misma característica. Esta paradoja evidencia una contradicción cultural profunda sobre la aceptación de la diversidad biológica.