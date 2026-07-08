8 de julio de 2026 - 16:03

El pueblo de 115 habitantes que busca nuevos vecinos: ofrece casa y una nueva vida tranquila en las montañas escondidas de Europa

Santo Stefano di Sessanio se hizo viral por un programa que ofrece alquiler simbólico y hasta 44.000 euros en ayudas.

Santo Stefano di Sessanio Italy
Por Andrés Aguilera

Un pequeño pueblo medieval escondido entre las montañas de Italia volvió a captar la atención de quienes buscan mudarse a Europa y comenzar una vida más tranquila. Se trata de Santo Stefano di Sessanio, una localidad de Abruzzo ubicada a unos 1.300 metros de altura.

Leé además

Un pueblo decide cambiar de nombre por las burlas de los turistas. 

El pueblo que se llamaba "Fucking" cambió su nombre por el acoso de los turistas: la historia detrás de Fugging
300 toneladas de oro fueron encontradas en una mina en China. 

Con 2.000 metros de profundidad y 300 toneladas de oro, descubren una nueva mina valuada en 39 mil millones de dólares

Por Daniela Leiva

Qué ofrece el programa italiano

El plan busca atraer adultos jóvenes y reactivar una comunidad afectada por el envejecimiento y la pérdida de población. Los seleccionados pueden acceder a:

  • Una vivienda con alquiler simbólico.
  • Una ayuda de hasta 8.000 euros anuales durante tres años.
  • Un aporte único de hasta 20.000 euros para abrir un negocio.
  • Orientación para desarrollar una actividad vinculada con las necesidades locales.

La suma máxima podría alcanzar los 44.000 euros en tres años. La vivienda se ofrece en alquiler y las ayudas estan condicionadas al proyecto presentado y a la permanencia en la localidad.

Los requisitos que se exigen para participar

La convocatoria original está orientada a personas de entre 18 y 40 años que acepten fijar residencia durante al menos cinco años.

Pueden presentarse ciudadanos italianos procedentes de municipios más grandes, ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros con una autorización de residencia permanente válida en Italia.

Para un argentino sin ciudadanía europea ni residencia permanente, el anuncio no representa una vía automática de ingreso. Primero debe cumplir las condiciones migratorias italianas correspondientes.

Las características de la solicitud

El programa está pensado para impulsar actividades económicas y nuevos emprendimientos, no para garantizar un puesto asalariado.

Las propuestas deben relacionarse con sectores útiles para la comunidad, como:

  • Turismo y alojamiento.
  • Gastronomía local.
  • Artesanías.
  • Producción de alimentos.
  • Servicios para residentes.
  • Actividades culturales.
  • Mantenimiento y recuperación del patrimonio.

El aporte de hasta 20.000 euros está destinado a facilitar el inicio de un proyecto, pero el beneficiario debe presentar una iniciativa viable y sostenerla.

Cómo es vivir en Santo Stefano di Sessanio

El pueblo se encuentra dentro del Parque Nacional del Gran Sasso y Montes de la Laga. Conserva calles de piedra, construcciones medievales y un paisaje montañoso que atrae turismo rural.

La vida cotidiana, sin embargo, no es equivalente a unas vacaciones. Los inviernos pueden ser fríos y con nieve, existen menos servicios que en una ciudad y algunos trámites o compras requieren trasladarse a localidades cercanas.

Mudarse también implica evaluar conectividad, atención médica, transporte, escolaridad e idioma, además del atractivo de la vivienda económica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump.

Donald Trump dio por terminado "el alto el fuego" con Irán: "No quiero seguir tratando con enfermos"

Por Redacción Mundo
Desde que Bulgaria adoptó el Euro como moneda, su turismo cayó un 40%. 

Adoptó el euro como moneda oficial y ahora enfrenta una caída de hasta el 40% en el turismo

Por Cristian Reta
Madre e hija recibieron discriminación por el color de sus ojos. 

Discriminación en Corea del Sur: una madre y su hija fueron llamadas "monstruos" por el color de sus ojos

Por Cristian Reta
Un frente cálido acompañado de lluvias fue pronosticado para algunas zonas de Chile. 

Se viene un frente cálido con lluvias intensas: las regiones que podrían recibir hasta 55 mm

Por Cristian Reta