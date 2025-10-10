10 de octubre de 2025 - 23:20

Melania Trump afirmó que negocia personalmente con Putin la reunificación de niños ucranianos

La primera dama de los Estados Unidos declaró que el mandatario ruso mostró “su disposición a colaborar” con ella y “proporcionar detalles sobre los niños".

Melania Trump negoció personalmente con Putin para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, logrando el regreso de ocho menores en las últimas 24 horas.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

En un video, la esposa de Donald Trump declaró que el mandatario ruso mostró “su disposición a colaborar” con ella y “proporcionar detalles sobre los niños ucranianos que residen en Rusia”.

“Desde entonces, el presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños. Durante los últimos tres meses, ambas partes han participado en varias reuniones y llamadas extraoficiales, todas ellas de buena fe”, subrayó.

Mi representante ha estado trabajando directamente con el equipo del presidente Putin para garantizar la reunificación segura de los niños con sus familias entre Rusia y Ucrania. De hecho, ocho niños se han reunido con sus familias en las últimas 24 horas”, precisó.

Ella continuó: “Rusia ha demostrado su voluntad de revelar información objetiva y detallada que refleja la situación actual”.

Comentó que Moscú ya proporcionó biografías y fotografías de cada uno de los niños involucrados en la reunificación mencionada, junto con una descripción general de los servicios sociales, médicos y psicológicos que se prestan a los menores ucranianos.

“El Gobierno estadounidense ha confirmado que los datos que figuran en este documento son exactos”, sostuvo Melania Trump, lo que destaca este viernes el sitio Actualidad RT.

Además, aseveró que Rusia aceptó también reunir con sus familias a las personas que eran menores de edad en el momento en que fueron desplazadas, pero ya han alcanzado la mayoría de edad y actualmente residen en el país euroasiático.

En agosto, Melania Trump escribió una carta para el mandatario ruso en la que hizo un llamamiento a proteger a los niños en el conflicto ucraniano.

La misiva fue entregada personalmente al líder del país euroasiático por Donald Trump durante la cumbre que ambos mantuvieron en Alaska.

