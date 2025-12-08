Mendoza recibió 60 mil turistas este finde XL y dejó un impacto económico de $12.800 millones

Mendoza volvió a destacarse como uno de los destinos preferidos del país durante el primer fin de semana de diciembre, que este año coincidió con un feriado XL y logró atraer a miles de visitantes.

El fin de semana XL se conformó gracias al feriado del lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que sumó tres jornadas consecutivas de descanso y favoreció la llegada de turistas de distintos puntos del país. La fecha también atrajo a visitantes de países limítrofes, especialmente de Chile, donde la efeméride religiosa también tiene peso.

A lo largo de esos días, Mendoza ofreció una agenda cargada de opciones. Entre las actividades más convocantes estuvieron la Fiesta Provincial de la Cerveza y el show de Cattáneo, junto con una gran cantidad de sunsets en distintos escenarios de la provincia.

A esto se sumaron experiencias especiales en espacios naturales, propuestas gastronómicas y diferentes actividades culturales que ya se volvieron parte del atractivo habitual del inicio de diciembre.

Con un movimiento sostenido desde el viernes por la mañana, el fin de semana arrojó un balance muy favorable.

Con cerca de 60.000 turistas que visitaron la provincia se produjo un ingreso económico estimado en $12.800 millones, teniendo en cuenta una estadía promedio de 2,5 días y un gasto diario por persona de $89.000. Estos datos reflejan una inyección de capital muy significativa para la economía local, que no solamente impacta en los sectores turísticos tradicionales, sino también en el comercio general y los servicios cotidianos que consumen tanto visitantes como residentes.

Gabriela Testa destacó los resultados del fin de semana y subrayó la importancia estratégica del feriado. “No siempre tenemos la fortuna de que se genere un fin de semana largo para esta efeméride y en esta ocasión, sí. Esto potencia la llegada de visitantes nacionales y extranjeros en una fecha, como es la del primer fin de semana de diciembre, que ya se ha posicionado en la agenda nacional. El mayor atractor de este fin de semana es la agenda cultural y artística, a la que se le suma el enoturismo, la gastronomía, el turismo aventura, la montaña y los deportes”.

Mendoza recibió 60 mil turistas este finde XL. Mendoza recibió 60 mil turistas este finde XL. Prensa Gobierno Mendoza

Sobre el movimiento turístico general, señaló: “Los números fueron muy buenos y superaron nuestras expectativas. Venimos de un fin de semana largo de cuatro días, hace apenas 20 días y aun así hubo un gran flujo turístico. Las áreas de mayor impacto fueron el Gran Mendoza, Ruta 82, Potrerillos, Cacheuta , el impacto también favoreció a Uspallata. Mientras el sur provincial promedió el 40%, con mayor ocupación en las villas sanrafaelinas”.

Mendoza, entre los 5 destinos más elegidos

Según datos de la Cámara Argentina de Turismo, Mendoza estuvo, durante estos días, entre los cinco destinos más elegidos del país.

Finalmente, Testa se refirió a la importancia económica del turismo y a la campaña vigente: “Para los mendocinos es muy importante la visita de los turistas, porque ese impacto económico no sólo redunda en los negocios turísticos o las fiestas, sino también en todos los comercios.”

“Mendoza es la única provincia que salió con una propuesta concreta detrás de la campaña ‘Mendoza, manso destino’, que incluye ‘Manso Menú’, ‘Manso Bodega’ y ‘Manso Alojamiento’. Estas opciones, vigentes para mendocinos y turistas hasta el 15 de febrero, representan un esfuerzo de los sectores público y privado para atraer visitantes”, agregó la funcionaria.

El fin de semana XL dejó un saldo altamente positivo, reforzando el dinamismo turístico de Mendoza y demostrando que la combinación de agenda cultural, naturaleza, gastronomía y calidad en los servicios continúa siendo uno de los principales diferenciales competitivos de la provincia.

Fiesta Provincial de la Cerveza

Hoy y mañana continua el gran patio cervecero del oeste del país, organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz.

Este año, este mega evento ofrece distintas propuestas distribuidas por todo el predio. Podremos encontrar espacios para todas las edades y gustos:

Más de 30 emprendedores locales con productos de diseño y artesanías.

Foodtrucks con opciones gastronómicas variadas.

Los tradicionales puestos cerveceros que conforman el corazón del festival.

La música de las bandas mendocinas ganadoras del concurso Marciano Cantero.

Lunes 8 de diciembre: Lîla, Flaco Kev, Destierra, La Pandilla de la Muerte, Ciro y los Persas, La Franela, Piti Fernández.

Martes 9 de diciembre: Gastón “Tonchi” Fernández, El Gremio Tropical, Brassass, Hidalgo y sus Galácticos, La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, Damas Gratis.