Cómo es un día de esquí en Aspen: itinerario y precios de un destino soñado para principiantes y expertos

ENVIADO ESPECIAL A ASPEN. - Desde diciembre hasta marzo, mientras en Argentina el verano sofoca y los mejores planes se limitan a las playas, en Aspen (Colorado) el plan es opuesto: esquí , nieve esplendorosa y una logística para llegar que ya no intimida tanto como antes.

Aspen es hoy accesible para los argentinos gracias a una combinación aceitada de conectividad aérea y planificación. Copa Airlines conecta Argentina con Denver vía el Hub de las Américas en Panamá, y desde ahí el camino se acorta hacia uno de los centros de esquí más emblemáticos de Estados Unidos . Son seis rutas de Argentina directo a Panamá : Ezeiza (28 vuelos semanales), Córdoba (21), Rosario (14, aeropuerto hoy en remodelación), Mendoza (7) , Salta (3) y Tucumán (3)

Cortesía de Copa e Interamerican Network , Los Andes pudo recorrer en diciembre Aspen , un refugio con cultura de montaña , pistas de esquí y snowboard tanto para principiantes y expertos. Es la excusa perfecta para compartir un itinerario en caso de planear un viaje diferente e inolvidable.

Con el vapor saliendo de las chimeneas y la promesa de un día largo en la montaña, así esté soleado o nublado, Aspen amanece sin estrés con una temperatura de 0°C (aunque no es tan dura como se lee).

Luego de un potente desayuno, nuestro alojamiento , el Limelight Aspen en pleno centro, nos da la posibilidad de acceder al shuttle gratuito y trasladarnos temprano a Aspen Snowmass , resort de esquí ubicado en la montaña homónima.

Si no trajiste ropa técnica, Suit Yourself simplifica todo: Lorenzo aparece en la puerta del hospedaje con campera y pantalón listos para la montaña. ¿Las tarifas? USD 75 por un día, USD 100 por dos.

Para el equipo completo, Four Mountain Sports es casi obligatorio de tener en cuenta para venta y alquiler. Tiene locales en el centro de Aspen y en Snowmass, con alquiler diario entre USD 80 y 105 que incluye esquíes, botas y bastones. Un plus clave: podés retirar el equipo en el pueblo y devolverlo directamente en la montaña cuando termina la jornada.

Four Mountain Sports: alquiler y venta de equipos de esquí Four Mountain Sports: alquiler y venta de equipos de esquí Los Andes

Con el pase comprado con anticipación (reservar online con 30 días permite ahorrar hasta un 25%), llega la primera gran decisión: elegir montaña.

Aspen tiene cuatro, y cada una cuenta una historia distinta. Buttermilk es amable, ideal para principiantes y familias, famosa además por recibir cada enero a los X Games de ESPN.

Highlands sube la apuesta, pensada para esquiadores con experiencia que buscan desafíos complejos.

Aspen Mountain, la postal clásica, regala pistas empinadas que desembocan casi en la puerta de hoteles y restaurantes; subir por la góndola Silver Queen desde el centro del pueblo toma unos 18 minutos y deja en el restaurante Sundeck, a 3.475 metros, con vistas que cortan la respiración y opciones rápidas para recargar energía.

Snowmass, la cuarta montaña y nuestro destino destacado en este itinerario, es la más grande y la más elegida: una mole elegante, con terreno para todos los niveles y la mayor oferta del coqueto alojamiento ski in ski out.

Clases de esquí en Aspen Snowmass Clases de esquí en Aspen Snowmass Olivia Klein

Desde las 9 podés arrancar las actividades deportivas en las pistas, según el grado de preparación. Para quienes quieren mejorar técnica o ganar confianza, las clases de Aspen Snowmass ordenan la experiencia. Por ejemplo, gracias al trabajo de instructores argentinos como Demian Lasry y Nayla Rondina, una pareja de Bariloche con más de diez años de esquí profesional, suma cercanía, idioma y una tranquilidad extra que se nota desde la primera bajada.

Las bajadas -y caídas de por medio, ya que aquí se celebran- se suceden sin apuro, pero el cuerpo empieza a pedir pausa cerca del mediodía.

Elk Camp, en la cima de la góndola, es parada obligada. Autoservicio bien aceitado, platos rápidos y opciones para todos: desde un mac and cheese por USD 10 hasta un menú con proteína por USD 29. Comer ahí arriba, con la montaña abierta alrededor, también es parte del ritual.

La vista en Elk Camp (Aspen Snowmass) La vista en Elk Camp (Aspen Snowmass) Los Andes

La tarde avanza y, cerca de las 15, aparece un clásico bien estadounidense: marshmallow al fuego. El programa Snowmass S’mores es gratuito y funciona como excusa perfecta para frenar, sacarse los guantes y compartir un momento simple, íntegramente estadounidense, en medio del paisaje blanco.

Cuando las piernas ya pesan, el regreso al hotel Limelight tiene su propio encanto. Piscina climatizada, vapor caliente y, de fondo, un atardecer rosado para captar la mejor postal del viaje.

Atardecer en Aspen, Colorado Atardecer en Aspen, Colorado Olivia Klein

Si querés quedarte en el hotel, el Limelight Aspen Lounge completa la experiencia con cocina relajada, picadas y postres para saciar los antojos más difíciles.