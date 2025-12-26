Cómo hacer para que la IA te haga un curriculum optimizado y conseguir trabajo con solo 7 prompts

La inteligencia artificial se convirtió en una aliada cada vez más utilizada a la hora de buscar trabajo. Desde la optimización del currículum hasta la preparación para entrevistas, el uso correcto de prompts —instrucciones claras para interactuar con la IA— puede marcar la diferencia a la hora de destacarse frente a los reclutadores.

Turismo: qué es la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes a la que se sumó Mendoza

Por Ignacio de la Rosa

El Ecoparque reabrirá al público durante la primera mitad de 2026: que podrá hacerse en el exZoo de Mendoza

En ese contexto, @Adamaestr0_ , experto en inteligencia artificial que comparte consejos en redes sociales, difundió siete prompts fundamentales para ordenar a la IA y mejorar de manera estratégica el perfil profesional, aumentando las posibilidades de acceder a nuevas oportunidades laborales.

Este prompt permite adaptar el CV a un puesto específico, priorizando resultados concretos y lenguaje atractivo para los sistemas de selección.

“Reescribe mi currículum para [PUESTO]. Concéntrate en logros medibles, verbos de acción fuertes y palabras clave que buscan los reclutadores.”

“Redacta una carta de presentación concisa y segura para [PUESTO] en [EMPRESA]. Hazla personalizada, profesional y adaptada a este puesto específico.”

3. Preparación para entrevistas

Ayuda a entrenar respuestas y ganar seguridad antes de una entrevista laboral.

“Genera 10 preguntas comunes de entrevista para [PUESTO] con respuestas naturales y seguras que suenen conversacionales y auténticas.”

4. Contacto con reclutadores

Pensado para el primer acercamiento a través de LinkedIn u otras redes profesionales.

“Escribe un mensaje breve de LinkedIn para reclutadores de [PUESTO]. Mantenlo cercano, conciso y convincente, con una llamada a la acción clara.”

5. Traducción de habilidades

Especialmente útil para quienes buscan cambiar de sector o reconvertirse profesionalmente.

“Reformula mi experiencia en [INDUSTRIA] para alinearla con [NUEVA INDUSTRIA O PUESTO]. Destaca habilidades transferibles y demuestra impacto medible.”

6. Networking profesional

Este prompt refuerza la estrategia de contacto directo y networking digital, optimizando el mensaje para generar respuestas.

“Escribe un mensaje breve de LinkedIn para reclutadores de [PUESTO]. Mantenlo cercano, conciso y convincente, con una llamada a la acción clara.”

7. Estrategia de seguimiento

Clave para diferenciarse después de una entrevista laboral.

“Crea un correo de seguimiento para enviar a RR. HH. después de una entrevista. Hazlo educado, memorable y explica exactamente por qué soy la opción perfecta.”

Según explica @Adamaestr0_, la efectividad de la inteligencia artificial no depende solo de la herramienta, sino de cómo se le pide la información. Utilizar prompts claros, específicos y orientados a objetivos concretos permite obtener respuestas más precisas y útiles.