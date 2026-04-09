9 de abril de 2026 - 21:25

Conmovedor: una gata adoptó a un cachorro de puma que sobrevivió a un atropello en Villa La Angostura

El pequeño felino permanece bajo observación profesional mientras evoluciona junto a su nueva madre adoptiva.

Una gata adoptó a un cachorro de puma que sobrevivió a un choque en Villa La Angostura

Una gata adoptó a un cachorro de puma que sobrevivió a un choque en Villa La Angostura

Foto:

Parque Nacional Nahuel Huapi
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pasado jueves 2 de abril, un hecho conmovió a la localidad cordillerana de Villa La Angostura. Una hembra de puma preñada fue atropellada por un vehículo en la ruta 40 y falleció en el acto. El siniestro provocó la pérdida de tres de sus cachorros y sólo uno sobrevivió.

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El hecho sucedió en el Parque Nahuel Huapi, en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme de la ruta 237, que comprende la jurisdicción del área protegida. El animal fue asistido por personas que circulaban por la zona, quienes rápidamente trasladaron al cachorro al centro veterinario Villa La Angostura.

Puma- Parque Nacional Nahuel Huapi
Una hembra de puma preñada fue atropellada por un vehículo en Villa La Angostura. Falleció junto a tres de sus cachorros

Una hembra de puma preñada fue atropellada por un vehículo en Villa La Angostura. Falleció junto a tres de sus cachorros

Una gatita adoptó al puma

El médico veterninario, Sergio Sánchez, atendió al felino que actualmente se encuentra bajo cuidado y observación en el centro médico. "Evoluciona bien por ahora. Igualmente hay que ser cautos porque es prematuro", expresó el veterinario al medio Mejor Informado.

En los últimos días, se conoció que una gatita de la zona adoptó al cachorro de puma y le brindó calor maternal. La gata pertenece a una familia que se involucró activamente en el rescate del felino. "Gracias a una familia de gran corazón pudimos salvar a este pequeño guerrero y ahora se está recuperando con el cariño de una gata”, expresó Lorena Sosa, anestesista del centro veterinario.

Cachorro de puma
Cachorro de puma sobreviviente

Cachorro de puma sobreviviente

Las tiernas imágenes muestran a la gatita recostada junto al cachorro, quien se encuentra bajo cuidados, con el acompañamiento de profesionales. Por el momento, es improbable que el puma pueda ser reincorporado a su habitat natural.

El Parque Nacional solicita precaución en rutas

Tras el siniestro que acabó con la vida de una puma y sus cachorros, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi expresaron su agradecimiento al accionar solidario de quienes intervinieron en el rescate y al trabajo del equipo médico. Además, aseguraron que aún se desconoce la identidad del conductor del vehículo involucrado en el accidente.

Desde el organismo, manifestaron la importancia de estremar las medidas de precaución al circular dentro de áreas protegidas y reiteraron la importancia de conducir a baja velocidad. "La fauna silvestre forma parte integral del ecosistema y su presencia en caminos y rutas es frecuente. La velocidad inadecuada y la falta de atención al entorno constituyen factores de riesgo directo para la conservación de las especies", expresaron

Además, compartieron el correo electrónico al que se puede dar aviso si se detecta el caso de fauna nativa atropellada: [email protected]

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