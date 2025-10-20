20 de octubre de 2025 - 20:48

Ulpiano Suarez participó de la inauguración de un nuevo café en el Pasaje San Martín

Café Mundial se denomina el espacio gastronómico que abrió sus puertas en la galería más emblemática de la Ciudad.

Por Redacción

Ulpiano Suarez estuvo presente en la inauguración de Café Mundial, un nuevo espacio gastronómico que abrió sus puertas en el emblemático Pasaje San Martín. Fue acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; y por el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo. El propietario del local, Ramiro Marquesini, lo recibió y juntos recorrieron el lugar, dialogaron con los presentes y saludaron a los vecinos y visitantes que se acercaron a conocer esta propuesta.

Este café, de tan solo 10m², se propone como punto de encuentro cultural, homenaje al patrimonio y celebración de los oficios mendocinos. Ubicado bajo la histórica cúpula de vitrales del Pasaje (1926), el local fue íntegramente puesto en valor en un proyecto que rescata la estética original del lugar. Se incorporaron mármoles italianos, madera de roble y accesorios en bronce, en homenaje a los constructores y artesanos que dieron identidad a uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad.

Además, el espacio integra una microgalería de arte, una pequeña biblioteca de autores universales y una programación cultural que irá creciendo con el tiempo. De esta manera, esta propuesta busca convertirse en un faro cultural, donde la tradición conviva con nuevas expresiones artísticas mendocinas.

“Creemos que hay lugares que no se eligen sino que nos eligen. El Pasaje San Martín es uno de ellos. Valoramos los shoppings y los espacios modernos, pero son similares en cualquier ciudad del mundo. En cambio, el Pasaje San Martín representa algo que solo existe en Mendoza: nuestra identidad, nuestra memoria colectiva”, sostuvo Ramiro Marquesini.

“Este edificio, que cumple cien años, nació como un acto de audacia. En la década del ’20, cuando Mendoza era un pueblo de adobe y casas bajas, alguien soñó y construyó un edificio de ocho pisos, con hormigón armado, locales, oficinas y viviendas. Eso habla de inmigrantes, de pioneros, de una Mendoza que se animaba a lo imposible. Café Mundial quiere honrar ese espíritu. No buscamos solo un local comercial, sino un lugar donde se respire cultura, historia, arte y pertenencia. El Pasaje San Martín tiene un magnetismo muy particular: nos recuerda quiénes fuimos y nos inspira sobre quiénes podemos volver a ser”, indicó el propietario del lugar.

Café Mundial se suma a la variada oferta gastronómica y cultural del centro mendocino, aportando un nuevo punto de encuentro en uno de los pasajes más tradicionales de la Ciudad. La apertura de este espacio refleja el dinamismo del sector privado y el acompañamiento del municipio en la promoción de iniciativas que fortalecen la actividad comercial local.

