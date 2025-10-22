22 de octubre de 2025 - 13:16

Guaymallén evalúa la calidad del suelo del ex vertedero para soportar la instalación del parque solar municipal

La Municipalidad de Guaymallén busca transformar el predio del basural de Puente de Hierro en un espacio de generación de energías limpias. Estos estudios simulan las tensiones a las que sería sometida la estructura que sujeta a los paneles por vientos y lluvias.

Parque-solar-6
Parque-solar-1 (1)
Parque-solar-5
Parque-solar-14
Por Redacción

La Municipalidad de Guaymallén inició los estudios de suelo para saber si el terreno podrá soportar la estructura que sostendrá a los futuros paneles solares y resistir vientos y lluvias. Los primeros estudios, conocidos como «Pull Out Test», dio resultados alentadores ya que los perfiles metálicos hincados en el terreno a 2,20 metros de profundidad, resistieron bien las tensiones a las que fueron sometidos.

Por un lado se aplicó un empuje lateral para medir el desplazamiento hacia el costado del perfil, por el otro se hizo una tracción vertical para medir el desplazamiento hacia arriba y si podría ser arrancado por un viento fuerte. En ambos casos las primeras mediciones dieron resultados alentadores, por lo que se continuará hincando más perfiles metálicos en el suelo, simulando también condiciones de lluvias copiosas. Así avanzan los estudios para cumplir el objetivo de tener listos los pliegos licitatorios en noviembre.

La potencia del Sistema Voltaico de Generación Distribuida será de aproximadamente 5,4 MW en corriente alterna y con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales. “Es un parque solar para el autoconsumo, que va a generar la energía eléctrica que consume el municipio para funcionar y para la prestación de todos los servicios municipales, incluyendo la energía que consumimos para prestar el servicio del alumbrado público”, destacó Calvente.

