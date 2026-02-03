Fin del debate: el exjuez Walter Bento conoce en breve su veredicto en el megajuicio por corrupción

El megajuicio contra el exjuez Walter Bento y una treintena de acusados , vinculados a una supuesta red de coimas que operó en la Justicia Federal de Mendoza , llegó a instancias finales. El Tribunal Oral Federal Nº 2 , integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira , dará a conocer hoy su veredicto para cada uno de los imputados.

"No se juzgó por actos, sino por apellido": los hijos de Walter Bento también dieron sus palabras finales

Walter Bento, antes de la sentencia: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

Formalmente el debate oral terminó con las palabras finales de ocho acusados que quedaban pendientes de la jornada anterior. Luego, la presidenta del TOF Nº 2 anunció que habrá un cuarto intermedio hasta las 14.30 para dictar las responsabilidades penales o absoluciones de cada uno de los imputados.

El primer piso de los Tribunales Federales se vio colmado por la presencia de los treinta imputados . Durante la jornada de hoy prestaron sus últimas palabras acusados relevantes, como los abogados Luciano Ortego y Francisco “Chato” Álvarez : el primero, sindicado como organizador de la presunta asociación ilícita liderada por Walter Bento ; el segundo, como miembro de la misma.

Ambos negaron cualquier vínculo delictivo con el exjuez federal y solicitaron que el Tribunal dictamine “conforme a Derecho” . Ortego fue el más enfático y acusó al fiscal Dante Vega de haber “plantado pruebas” durante la instrucción de la causa y, además, de haber “fogoneado a la prensa” .

Por su parte, Álvarez sostuvo que la causa se construyó sobre la base de “dimes y diretes” y afirmó que se lo juzga “solo por haberle prestado una camioneta a (Diego) Aliaga” . En la acusación , el fallecido Aliaga está señalado como la mano derecha de Bento dentro de la presunta organización .

Juicio a Walter Beanto-sentencia (2) El abogado Francisco "Chato" Álvarez dio sus últimas palabras en el debate oral. Ramiro Gómez / Los Andes

Sin embargo, la declaración más resonante fue la del contrabandista Eugenio Nasi, quien ratificó el giro de 180° que dio durante la etapa de alegatos. Su abogado, Gabriel Alliana, avaló que su cliente hubiera pagado más de 500 mil dólares en sobornos a la presunta banda para obtener beneficios judiciales por parte del exjuez Bento, entre 2018 y 2019.

“Voy a ratificar lo que dijo el doctor Alliana. Confirmo los alegatos de la fiscalía. El doctor (Javier) Angelleti no tenía nada que ver”, sostuvo el condenado por contrabando.

Juicio a Walter Beanto-sentencia (3) El contrabandista Eugenio Nasi complicó al exjuez Walter Bento en la última audiencia de debate. Ramiro Gómez / Los Andes

“En caso de ser declarado culpable, le pido que se realicen los cómputos lo más rápido posible junto con la otra pena por contrabando. Y en caso de ser condenado, renuncio a cualquier tipo de apelación”, agregó.

“Le pido disculpas al doctor Alliana porque, por instrucciones mías, él ha sido difamado en esta sala. Ratifico que no tomé la decisión antes por temor, ya que el doctor Bento era juez”, completó Nasi.

Como seguirá el debate

Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, instancia en la que la Fiscalía -integrada por los doctores Dante Vega y María Gloria André- y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Esta etapa se realizaría entre miércoles y jueves, según pudo saber Los Andes.

El viernes se llevará a cabo la última audiencia, en la que el TOF Nº 2 resolverá las condenas definitivas, es decir, los años de prisión que deberán enfrentar los culpables.

Qué dijo Bento a su turno

Bento está imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho, además de otros delitos graves, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Desde el 8 de noviembre de 2023, el exmagistrado se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

En este debate también son juzgados su esposa, Marta Boiza, acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícto, y su hijo mayor, Nahuel Bento, imputado por lavado de activos. En tanto, la acusación que pesaba sobre Luciano Bento por lavado fue retirada por la Fiscalía, y el TOF Nº 2 deberá definir si acepta la absolución solicitada.

Tanto el exjuez como sus dos hijos hicieron uso de las palabras finales en la audiencia de este lunes. En su alocución, Bento pidió al tribunal que, si se determinan culpabilidades, “se las endilguen” a él y no a su familia.

El listado de delitos que le acusan a Walter Bento

La Fiscalía le solicitó al TOF Nº 2 que declare la responsabilidad penal de Walter Bento por la comisión del delito de: