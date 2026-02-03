A través del Decreto 81/2026, el Gobierno nacional dispuso el traslado de la histórica arma desde el Museo Histórico Nacional hacia el Cuartel de Palermo.

Es oficial: el sable corvo de San Martín vuelve al Regimiento de Granaderos por decisión del Gobierno.

El Sable Corvo del General José de San Martín, uno de los tesoros más preciados de la historia argentina, cambiará de hogar. Mediante el Decreto 81/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó que el sable sea trasladado a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicada en la Avenida Luis María Campos 554 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida establece que la unidad militar tendrá la responsabilidad total de su preservación, seguridad e integridad, conforme a los protocolos internacionales de resguardo de patrimonio histórico.

El sable, que representa la soberanía nacional y la consolidación de la independencia, fue donado al Estado en 1897. Sin embargo, su estadía en el Museo Histórico Nacional no estuvo exenta de incidentes: en 1963 y 1965, la pieza fue robada.

Sable Corvo de San Martín Sable Corvo de San Martín Si bien fue recuperado en ambas oportunidades, estos hechos motivaron que en 1967, durante la dictadura militar (vía Decreto 8.756), se decidiera otorgar su custodia definitiva a los Granaderos. Sin embargo, en el año 2015, una normativa impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner había ordenado su traslado de regreso al Museo Histórico para su exhibición pública. La nueva disposición de 2026 deroga expresamente aquel decreto de 2015, disponiendo el retorno del símbolo a la sede militar creada por el propio libertador en 1812.

El Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, desde su creación, tuvo a su cargo la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina, constituyendo una expresión de la continuidad institucional que vincula los orígenes de la República con el presente del Estado Nacional.

Sable corvo de San Martín Sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional MHN El conjunto de edificios que integran las instalaciones del Cuartel de Palermo del citado Regimiento con sus jardines fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto 1.109 de 1997 y reviste una singular significación histórica e institucional, en tanto se encuentra directamente asociado a la figura del Libertador y a la tradición republicana argentina.