San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal.

Un motociclista resultó herido luego de que un poste de luz y ramas cayeran sobre la calzada en Ruta 50

Un motociclista resultó herido este viernes por la tarde en el departamento de San Martín, luego de que un poste de luz y ramas cayeran sobre la calzada mientras circulaba por Ruta 50. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1033, en medio de la fuerte tormenta que azotó la provincia y gran parte del país.

Según la información oficial, el hombre se desplazaba en una motocicleta Brava 110 cc en sentido oeste-este cuando un poste y ramas se desprendieron y cayeron sobre él. A raíz del impacto, perdió el control del rodado y quedó sobre la calzada junto a los elementos caídos.

Un vecino que se encontraba trabajando en las inmediaciones asistió al motociclista y colaboró en la remoción de los obstáculos de la ruta hasta la llegada de los servicios de emergencia. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intervino en el lugar y diagnosticó al conductor con politraumatismos leves.