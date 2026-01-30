San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal.

Un motociclista resultó herido este viernes por la tarde en el departamento de San Martín, luego de que un poste de luz y ramas cayeran sobre la calzada mientras circulaba por Ruta 50. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1033, en medio de la fuerte tormenta que azotó la provincia y gran parte del país.
Según la información oficial, el hombre se desplazaba en una motocicleta Brava 110 cc en sentido oeste-este cuando un poste y ramas se desprendieron y cayeron sobre él. A raíz del impacto, perdió el control del rodado y quedó sobre la calzada junto a los elementos caídos.
Un vecino que se encontraba trabajando en las inmediaciones asistió al motociclista y colaboró en la remoción de los obstáculos de la ruta hasta la llegada de los servicios de emergencia. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intervino en el lugar y diagnosticó al conductor con politraumatismos leves.
El herido fue trasladado al Hospital Perrupato, donde quedó en observación para la realización de estudios médicos y la evaluación de posibles lesiones internas.