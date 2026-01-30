30 de enero de 2026 - 20:24

San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal

Un motociclista resultó herido luego de que un poste de luz y ramas cayeran sobre la calzada en Ruta 50

San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal.

San Martín: un poste cayó sobre un motociclista en Ruta 50 durante el temporal.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un motociclista resultó herido este viernes por la tarde en el departamento de San Martín, luego de que un poste de luz y ramas cayeran sobre la calzada mientras circulaba por Ruta 50. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1033, en medio de la fuerte tormenta que azotó la provincia y gran parte del país.

Leé además

San Martín: un tren de carga descarriló en inmediaciones del barrio Vernier.

Descarriló un tren en las inmediaciones de un barrio: la policía custodia la carga

Por Enrique Pfaab
Sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional

Milei ordenó restituir la custodia del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo

Por Redacción Política

Según la información oficial, el hombre se desplazaba en una motocicleta Brava 110 cc en sentido oeste-este cuando un poste y ramas se desprendieron y cayeron sobre él. A raíz del impacto, perdió el control del rodado y quedó sobre la calzada junto a los elementos caídos.

Un vecino que se encontraba trabajando en las inmediaciones asistió al motociclista y colaboró en la remoción de los obstáculos de la ruta hasta la llegada de los servicios de emergencia. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intervino en el lugar y diagnosticó al conductor con politraumatismos leves.

El herido fue trasladado al Hospital Perrupato, donde quedó en observación para la realización de estudios médicos y la evaluación de posibles lesiones internas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín.

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín

Por Enrique Pfaab
Conducía borracho, cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay.

Conducía ebrio, cayó a un canal y su camioneta se incendió: el test de alcoholemia sorprendió a los efectivos

Por Enrique Pfaab
Presentaron el vino de la Reina de la Vendimia de General San Martín.

San Martín redobló la apuesta promocional y presentó el vino de su reina de la Vendimia

Por Enrique Pfaab
El municipio de San Martín decomisó mercadería vencida o sin origen determinado en Ingeniero Giagnoni.

Decomisaron mercadería vencida o sin origen determinado en Ingeniero Giagnoni

Por Enrique Pfaab