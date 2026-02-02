El choque ocurrió al mediodía en la intersección de Corvalán y Delfín Álvarez. El conductor perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro y ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Perrupato.

Junín: Destrozaron el auto por esquivar a un perro y sufrieron lesiones.

Un accidente de tránsito con una pareja lesionada ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en el distrito La Colonia, en Junín. El hecho ocurrió alrededor de las 12 en la intersección del calle Corvalán y Delfín Álvarez.

Según la información oficial, un automóvil Chevrolet Cobalt gris circulaba de sur a norte por calle Corvalán, conducido por un hombre de 56 años, domiciliado en San Martín. Casi al llegar al cruce, se le atravesó un perro y al intentar esquivarlo, el conductor perdió el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, el auto se desvió hacia el costado oeste de la calzada e impactó contra un árbol. A raíz del choque, la acompañante, una mujer de 54 años, quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal policial, Bomberos y servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladaron a ambos ocupantes al Hospital Perrupato para su evaluación y atención médica. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0.00 gramos por litro de alcohol en sangre.