14 de marzo de 2026 - 10:01

Allanamiento en Junín: secuestran más de 18 kilos de droga y detienen a un hombre en Philipps

El procedimiento fue realizado por personal de Lucha Contra el Narcotráfico en una vivienda de calle Metraux. Se incautaron plantas de cannabis, cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Pueblo de Philipps, sobre la ruta 60, en Junín.

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Por Enrique Pfaab

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El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Metraux s/n, en el distrito de Philipps, en el marco de una medida judicial vinculada a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dos plantas de cannabis sativa con un peso total superior a los 18 kilos, además de casi 184 gramos de cocaína.

En el lugar también se incautaron un teléfono celular, distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de droga y la suma de 213.000 pesos en efectivo.

Tras el procedimiento, el hombre identificado con las iniciales C.F.G.F. quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, que interviene en la causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

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