Allanamiento en Junín: secuestran más de 18 kilos de droga y detienen a un hombre en Philipps

El procedimiento fue realizado por personal de Lucha Contra el Narcotráfico en una vivienda de calle Metraux. Se incautaron plantas de cannabis, cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Pueblo de Philipps, sobre la ruta 60, en Junín.

Un hombre de 29 años fue detenido este sábado durante un procedimiento realizado por personal de Lucha Contra el Narcotráfico en el departamento de Junín.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Metraux s/n, en el distrito de Philipps, en el marco de una medida judicial vinculada a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dos plantas de cannabis sativa con un peso total superior a los 18 kilos, además de casi 184 gramos de cocaína.

En el lugar también se incautaron un teléfono celular, distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de droga y la suma de 213.000 pesos en efectivo.