Descarriló un tren en las inmediaciones de un barrio: la policía custodia la carga

Un tren que transportaba cemento descarriló este viernes por la mañana en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió minutos después de las 6:30, cuando la formación ferroviaria se desplazaba de este a oeste y salió de las vías a la altura del barrio Vernier.

Tras el incidente, se dio aviso a las autoridades y se activó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y equipos vinculados al mantenimiento ferroviario, que comenzaron a evaluar la situación y el estado de la traza.