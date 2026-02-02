Cornejo habló de las obras en la Ruta 7 y marcó problemas para las grandes inversiones privadas

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las obras prometidas por la Nación en la Ruta 7 , en medio de los reclamos del intendente radical de San Martín, Raúl Rufeil , quien había solicitado un "arreglo integral" en la parte de la autovía que pasa por su departamento.

Cornejo habló de la Ruta 7 en una rueda de prensa, sin referirse expresamente a Rufeil. "Es obvio que hacía falta una inversión de largo aliento para la ruta más importante de la salida del Mercosur por el Pacífico", reconoció. Y agregó: "Hubo casi nada de inversión en dos décadas" .

Pero enseguida aclaró: "Esos proyectos se hablan todo el tiempo, porque son grandes inversiones que requieren de mediano y largo plazo. Una constructora contra peaje que va a construir la ruta quiere saber si en 20 o en 30 años lo va a recuperar (ndR: la inversión). Entonces muchos temas de la agenda periodística tienen que ver con ese mediano y largo plazo. Si alguien piensa que la Argentina va a cambiar rotundamente de rumbo porque cambia el gobierno, no toma riesgos de inversión, salvo cuando hay muy buenos precios" .

Estas apreciaciones de Cornejo se produjeron en medio de un evento vinculado a la seguridad pública, la presentación del laboratorio provincial de huellas balísticas, luego de que este lunes Los Andes publicara una nota respecto de los planteos de Rufeil ante la inminente licitación nacional de las obras en la Ruta 7 , entre Desaguadero y el cruce internacional a Chile. Esa obra se licitaría este mes, según prometió el ministro del Interior Diego Santilli en su última visita a Mendoza .

Disconforme con lo que planteará esa licitación, que será para que un privado ejecute arreglos básicos a cambio del cobro de peaje , el intendente de San Martín reclamó: "Hay que hacer una refacción bien integral , no solo arreglar las ondulaciones de la carpeta asfáltica. Hace falta frezado, señalética, iluminación, y laterales con colectoras , porque si no se atenta contra la seguridad pública".

Además, pidió que la Nación no coloque una cabina de peaje en el departamento del Este, porque si no los vecinos que viajan entre ese departamento y la Capital deberían pagar "doble peaje": uno por circular por la Ruta 7 y el otro en el Acceso Este, que fue transferido a la Provincia y ahora se denomina "Ruta Provincial 22".

Hay que recordar que la diferencia entre Rufeil y otros intendentes es que la Provincia no ha podido asumir en San Martín las soluciones en materia vial para las rutas nacionales que lo cruzan, beneficios que si tendrán los jefes comunales de Maipú, Guaymallén y Luján, gracias a las inversiones anunciadas por Cornejo para el Acceso Este y el Acceso Sur, que se financiarán con dinero provincial del Fondo de Resarcimiento.

Rufeil niega roces con el Gobierno provincial por este destino. Es más, dice que le consta que el ministro de Gobierno Natalio Mema realizó gestiones ante la Nación por el tramo de la Ruta 7 que pasa por San Martín, pero que el Gobierno nacional tomó la decisión de asumir las obras.

Problemas para las inversiones en general

En este contexto, el gobernador recalcó este lunes que es difícil conseguir inversiones privadas a largo plazo. Y puso como ejemplos a la minería y la explotación petrolera.

"A todas las cuencas petroleras les ha pasado lo mismo que a Mendoza. A todos nos ha ocurrido que el petróleo sigue siendo demandado en el mundo, pero no hay grandes inversiones porque no la rentabilizan en el corto, mediano y largo plazo; y en el mediano y largo plazo no saben qué es lo que va a pasar en la Argentina. Entonces no invierten".

Y agregó que sólo hay inversiones "donde hay una tasa de retorno alta, en Vaca Muerta, en el (petróleo) no convencional".

"En la minería, si no tienen estabilidad en el futuro inmediato y en el largo plazo, no se van a hacer inversiones grandes como las que se anuncian para San Juan o Catamarca", señaló por otro lado Cornejo.

"Sí es muy importante en la política pública, y lo hago para Mendoza, hay que saber armar programas y equipos que se sostengan en el tiempo, porque no podemos depender de las elecciones cada cuatro años", continuó el gobernador. Y sostuvo que "lo democrático y lo sostenible económicamente sería que no importara tanto quién esté de Presidente sino que las líneas básicas de la economía no cambien".

"Para la economía, creo que sí hay que dar una muestra de que el rumbo no va a cambiar si viene un gobierno de signo político distinto. Eso es a lo que hay que aspirar, con lo cual ratifico lo que dijeron Sturzenneger y el presidente Javier Milei. Le agrego que tenemos que dar la certeza a los argentinos y los gobiernos argentinos de que no queremos cambiar los fundamentos de la economía", completó.

"Obviamente cambia un gobierno y hay cosas que cambian, pero no los fundamentos, la línea gruesa general", aclaró.