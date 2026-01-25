25 de enero de 2026 - 08:39

En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones

Gendarmería Nacional coordinó el operativo de asistencia y seguridad. La pick-up habría volcado en solitario, por motivos no esclarecidos.

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

Foto:

Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Alta Montaña, a la altura del Río Horcones, donde una camioneta protagonizó un vuelco en solitario y terminó cayendo por un barranco, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Leé además

Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”. (archivo)

Santiago del Estero: un hombre apuñaló a su amigo por celos y fue detenido

Por Redacción Policiales
Incendio en la cancha de Boca.

Incendio frente a la cancha de Boca: cuatro personas atendidas y un restaurante evacuado

Por Redacción Policiales

Según la información brindada por Gendarmería Nacional, el siniestro involucró a un vehículo con cinco ocupantes que, por motivos que no fueron informados, atravesó un parante de contención y salió de la calzada. En el lugar trabaja personal de esa fuerza, que coordinó el operativo de asistencia y seguridad vial.

En la camioneta viajaban cuatro adultos mayores, todos con su cinturón puesto, y una menor de 4 años, que iba en su sillita correspondiente. La familia es oriunda de Las Heras.

Una ambulancia se encuentra en el sitio del hecho asistiendo a la familia involucrada, mientras que el tránsito en aquella zona permanece habilitado y transitable, sin cortes totales sobre la ruta.

Alta Montaña
Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

En las imágenes tomadas tras el accidente se observa a la camioneta detenida en una pendiente, fuera de la ruta, y a efectivos de Gendarmería desplegados en la banquina. Las autoridades reiteraron que, pese al impacto y a la imagen de alta gravedad, no se registraron lesiones de gravedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40.

Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40

Por Redacción Policiales
Comisaría 28° de Palmira, San Martín.

Palmira: falsos policías asaltaron una vivienda y balearon a un vecino

Por Enrique Pfaab
Los dólares secuestrados al viajero argentino por personal de Aduanas de Chile. / Gentileza Los Andes Online.

Detuvieron a un mendocino que intentó ingresar a Chile con más de 22 mil dólares ocultos

Por Redacción Policiales
Un femicida de la provincia de San Luis fue beneficiado recientemente con la libertad condicional y tras su salida atacó a una niña de 10 años. 

Un femicida que se encontraba en libertad condicional apuñaló a una nena de 10 años

Por Redacción Policiales