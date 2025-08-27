Luego de la muerte de su nieta: la emotiva reaparición de Cris Morena con los integrantes de Erreway

La productora se reunió con Benjamín Rojas y Felipe Colombo. El evento generó una ola de comentarios en redes sociales.

Cris Morena regresó a la Argentina y reapareció públicamente con un video junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo, integrantes originales de Erreway. La productora, que atravesó la reciente pérdida de su nieta Mila en un accidente náutico, decidió mostrarse nuevamente ante el público en medio de su duelo.

Mila Yankelevich junto a Tomás, su padre, y Cris Morena, su abuela. Mila Yankelevich junto a Tomás, su padre, y Cris Morena, su abuela. El reencuentro de Cris Morena con Erreway El encuentro entre Morena, Rojas y Colombo fue registrado en un clip que mostró abrazos, risas y complicidad. Rojas anticipó el arribo de la banda a Buenos Aires con un “Falta muy poquito para llegar”, mientras Colombo subrayó: “Estamos a punto de hacer historia. Ocho Movistar Arena, pero hay alguien que sabe invitar mejor que nadie”.

Ese fue el momento en que la productora irrumpió en cámara y exclamó: "¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen".

Erreway 2025 en vivo: volvió Camila Bordonaba tras varios años alejada de los medios Erreway 2025 en vivo: volvió Camila Bordonaba tras varios años alejada de los medios La reacción en las redes sociales El mensaje, compartido en redes, generó una ola de reacciones inmediatas. Frases como “Gracias Cris por tu fuerza”, “Qué lindo volver a verlos juntos” y “Los amo, ahí estaremos” inundaron las publicaciones. La figura de Cris Morena, ligada a series icónicas como Rebelde Way y Floricienta, fue celebrada no solo por su rol como creadora sino también por su resiliencia frente a un dolor personal que conmovió al país.

Erreway 2025: volvió Camila Bordonaba tras varios años alejada de los medios Erreway 2025: volvió Camila Bordonaba tras varios años alejada de los medios La gira de Erreway, iniciada el 28 de marzo en Santiago de Chile, ya reunió a más de 300.000 espectadores en 20 conciertos por Latinoamérica y Europa. El cierre será en Buenos Aires, con un total estimado de 30 presentaciones, un hito que coincide con los 22 años del estreno de la tira juvenil. En la Argentina, el grupo agotó seis funciones en el Movistar Arena y sumará ocho fechas entre el 29 de agosto y el 24 de septiembre.