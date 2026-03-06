NBA: LeBron James volvió a hacer historia y es el máximo anotador de tiros de campo

El alero de los Lakers, LeBron James, se volvió el máximo convertidor al superar a Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron volvió a hacer historia: máximo anotador de tiros de campo de la NBA.

HISTORIA PURA EN LA NBA



Anoche, "The King" superó a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de tiros de campo de todos los tiempos.



Máximo anotador histórico (40K+ pts)

+15,838 Tiros de campo anotados

22 veces All-Star

Único 30k/10k/10k



A sus 41 años, la… pic.twitter.com/sndWvCthq7 — Paulina García Robles (@paugr) March 6, 2026 La anotación del récord se dio en el marco de la derrota de sus Los Ángeles Lakers ante los Denver Nuggets por 120-113. Un alley-oop con asistencia de Luka Doncic (27 puntos, 11 rebotes, siete pases-gol y cuatro robos) en el primer cuarto igualó a LeBron James con Abdul-Jabbar. Luego, anotó su fadeaway sobre Zeke Nnaji a 12 segundos del cierre del primer cuarto para el tiro histórico que le dio el récord.

HCssAOvWgAEhCCJ LeBron volvió a hacer historia: máximo anotador de tiros de campo de la NBA. Gentileza. Este no será el último récord que romperá esta temporada. El jugador lleva 1606 partidos disputados de fase regular, a tan sólo cinco detrás de Robert Parish (1611). Si la salud lo acompaña, podrá romper el récord en la noche del sábado 14 de marzo cuando su equipo esa vez reciba a los Denver Nuggets. En el medio deberá enfrentar a Indiana Pacers (sábado 00:30), New York Knicks (domingo 8/3 – 16:30), Minnesota Timberwolves (miércoles 11/3 – 00:00) y Chicago Bulls (jueves 12/3 – 23:30).