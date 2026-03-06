NBA: LeBron James volvió a hacer historia y es el máximo anotador de tiros de campo

El alero de los Lakers, LeBron James, se volvió el máximo convertidor al superar a Kareem Abdul-Jabbar.
La carrera de LeBron James suma un nuevo hito significativo en la NBA. El alero ya era el máximo anotador de puntos en la competencia norteamericana y este jueves se volvió el líder en tiros de campo. Llegó a los 15.842 por fase regular para dejar atrás a, quien había superado en el otro récord, Kareem Abdul-Jabbar (15.837).
La anotación del récord se dio en el marco de la derrota de sus Los Ángeles Lakers ante los Denver Nuggets por 120-113. Un alley-oop con asistencia de Luka Doncic (27 puntos, 11 rebotes, siete pases-gol y cuatro robos) en el primer cuarto igualó a LeBron James con Abdul-Jabbar. Luego, anotó su fadeaway sobre Zeke Nnaji a 12 segundos del cierre del primer cuarto para el tiro histórico que le dio el récord.
Este no será el último récord que romperá esta temporada. El jugador lleva 1606 partidos disputados de fase regular, a tan sólo cinco detrás de Robert Parish (1611). Si la salud lo acompaña, podrá romper el récord en la noche del sábado 14 de marzo cuando su equipo esa vez reciba a los Denver Nuggets. En el medio deberá enfrentar a Indiana Pacers (sábado 00:30), New York Knicks (domingo 8/3 – 16:30), Minnesota Timberwolves (miércoles 11/3 – 00:00) y Chicago Bulls (jueves 12/3 – 23:30).
Pese a las buenas noches de James (16 tantos, cinco rebotes, ocho asistencias, tres robos y una tapa) y Doncic, a los Lakers no les alcanzó para conseguir la victoria. Los angelinos cayeron ante unos Nuggets liderados por Nikola Jokic (28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias) y Jamal Murray (28 tantos y cinco triples). Los californianos cayeron a la sexta colocación con récord de 37-25.