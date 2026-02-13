El último activo de la Generación Dorada y su inesperado regreso a la NBA
Carlos Delfino, de la Generación Dorada, habló desde su nuevo puesto en la liga estadounidense de básquet y de las lesiones que sufrió.
El jugador brilló por 20 años em la NBA y fue figura en la Selección Argentina.
Foto:
Gentileza
El ex escolta argentino que fue parte de la Generación dorada, atraviesa una etapa distinta de su carrera, ahora ligado al básquet desde el análisis y la comunicación. En la antesala del All Star Game, evento en el que será una de las voces destacadas, reflexionó sobre su retiro, su recorrido y el presente de la élite mundial.
Las lesiones que atentaron contra la carrera del argentino
Tras colgar las zapatillas, Delfino volvió a vincularse con la liga estadounidense desde otro lugar. En la actual temporada se incorporó a las transmisiones televisivas y este fin de semana será comentarista en el Juego de las Estrellas, que se disputará en Los Ángeles, en el flamante estadio de Los Angeles Clippers. "Jugué hasta los 42 años y fui yo quien decidió cuándo parar. Llegó un momento en que entendí que ya no lo disfrutaba como antes. No era sufrimiento, pero sí había perdido esa chispa. Siempre tuve claro que iba a seguir mientras me divirtiera”, explicó sobre el final de su etapa como jugador.
También hubo espacio para recordar uno de los momentos más complejos de su carrera, cuando una dura lesión amenazó con retirarlo definitivamente. “Tenía 30 años cuando sufrí la primera lesión grande que me sacó de la NBA. Después vinieron más operaciones y un proceso largo. Pero había algo interno que me empujaba a seguir, esas ganas de volver a competir que nunca se apagaron”, relató.
Ese tramo de su carrera incluyó numerosas operaciones y un largo período fuera de las canchas que puso a prueba su continuidad como profesional. Aun así, la perseverancia fue clave para extender su vida deportiva más allá de los pronósticos iniciales y llegar a despedirse en sus mejores momentos
La trayectoria del último bastión de la Generación Dorada
La trayectoria de Carlos Delfino se extendió por más de 20 años y en la NBA jugó 507 partidos de fase regular con promedios de 8,1 puntos, 3,6 rebotes y 1,7 asistencias en Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets, en Europa pasó por Fortitudo Bologna, Khimki Moscow Region y Victoria Libertas Pesaro, mientras que en Argentina jugó en Unión de Santa Fe y Boca Juniors.
Hoy, ya desde otro rol, el santafesino inicia un nuevo capítulo ligado al básquet, con la experiencia de quien lo dio todo dentro de la cancha y ahora observa el juego desde una mirada más analítica, sin alejarse de la élite que supo habitar durante tantos años.