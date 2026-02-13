El último activo de la Generación Dorada y su inesperado regreso a la NBA

Carlos Delfino, de la Generación Dorada, habló desde su nuevo puesto en la liga estadounidense de básquet y de las lesiones que sufrió.

El ex escolta argentino que fue parte de la Generación dorada, atraviesa una etapa distinta de su carrera, ahora ligado al básquet desde el análisis y la comunicación. En la antesala del All Star Game, evento en el que será una de las voces destacadas, reflexionó sobre su retiro, su recorrido y el presente de la élite mundial.

Hablar de Carlos Delfino, es remitirse a una de las etapas más brillantes del deporte nacional. Fue parte del seleccionado que marcó una era, logró la consagración olímpica en Atenas 2004 y se midió de igual a igual con las grandes potencias, incluso con equipos repletos de figuras de la NBA. A lo largo de su trayectoria sumó títulos, medallas y una extensa experiencia internacional, pero también debió convivir con un costado mucho más áspero: las lesiones.

Sin-título-2 Las lesiones que atentaron contra la carrera del argentino Tras colgar las zapatillas, Delfino volvió a vincularse con la liga estadounidense desde otro lugar. En la actual temporada se incorporó a las transmisiones televisivas y este fin de semana será comentarista en el Juego de las Estrellas, que se disputará en Los Ángeles, en el flamante estadio de Los Angeles Clippers. "Jugué hasta los 42 años y fui yo quien decidió cuándo parar. Llegó un momento en que entendí que ya no lo disfrutaba como antes. No era sufrimiento, pero sí había perdido esa chispa. Siempre tuve claro que iba a seguir mientras me divirtiera”, explicó sobre el final de su etapa como jugador.

También hubo espacio para recordar uno de los momentos más complejos de su carrera, cuando una dura lesión amenazó con retirarlo definitivamente. “Tenía 30 años cuando sufrí la primera lesión grande que me sacó de la NBA. Después vinieron más operaciones y un proceso largo. Pero había algo interno que me empujaba a seguir, esas ganas de volver a competir que nunca se apagaron”, relató.

carlos-delfino-2113971 Ese tramo de su carrera incluyó numerosas operaciones y un largo período fuera de las canchas que puso a prueba su continuidad como profesional. Aun así, la perseverancia fue clave para extender su vida deportiva más allá de los pronósticos iniciales y llegar a despedirse en sus mejores momentos