13 de febrero de 2026 - 17:15

Así será el All-Star NBA 2026: el novedoso formato con tres equipos y mini-torneo en Los Ángeles

Se elimina el clásico Este vs. Oeste y dos selecciones de Estados Unidos y una de estrellas internacionales se medirán en un torneo de tres equipos.

Conoce el nuevo formato del All Star NBA que dará inicio este fin de semana.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La NBA prepara una edición especial del All-Star Game 2026 que buscará renovar la dinámica del tradicional espectáculo de mitad de temporada. El evento tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles) y presentará un formato inédito con tres equipos que competirán entre sí en una fase de round-robin, antes de disputar un partido final por el título.

A diferencia de ediciones anteriores, donde el choque principal enfrentaba a jugadores del Este contra el Oeste o se armaban equipos a través de un draft, esta vez habrá dos selecciones conformadas exclusivamente por basquetbolistas estadounidenses —denominadas USA Stars y USA Stripes— y un Team World integrado por las figuras internacionales de la liga.

Cómo es el nuevo formato del All Star NBA 2026

Cada uno de los tres conjuntos contará con al menos ocho jugadores seleccionados: 24 en total, elegidos mediante votación de fanáticos, jugadores y periodistas para los titulares, y elegidos por los entrenadores para los suplentes, como es habitual en el proceso de All-Star.

El torneo se disputará con cuatro partidos de 12 minutos cada uno. En la ronda clasificatoria cada equipo se enfrentará a los otros dos, y posteriormente los dos mejores clasificados por récord avanzarán al partido final, que definirá al campeón del All-Star 2026. En caso de empate en récord tras la fase inicial, la diferencia de puntos entre los encuentros servirá como criterio de desempate.

Este nuevo diseño busca darle un tono más competitivo y atractivo al básquet de las estrellas, al mismo tiempo que destaca el talento global que hoy caracteriza a la NBA, con figuras internacionales compartiendo cancha frente a las grandes estrellas estadounidenses.

Además del juego principal, el All-Star Weekend incluirá las tradicionales competencias del sábado —como el concurso de volcadas, de triples y otros eventos—, junto a actividades paralelas que celebran la cultura del básquet y su impacto mundial.

