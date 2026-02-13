Gimnasia va por otro golpe en Córdoba ante Talleres: hora,TV y formaciones

Después del triunfazo fr ente a Instituto de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitará este sábado desde las 19.45 a Talleres de Córdoba por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión en vivo por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Ariel Broggi viajó este viernes rumbo a Córdoba para afrontar su quinta presentación en Primera División . La victoria ante su gente -la primera desde su regreso a la máxima categoría después de 42 años- desató una verdadera fiesta en el Parque.

El Lobo venía golpeado tras dos derrotas consecutivas: la primera por 1 a 0 ante San Lorenzo como local, y luego una dura caída 4 a 0 frente a Unión de Santa Fe en condición de visitante.

Sin embargo, el inicio había sido prometedor, sumó un triunfo 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el debut y una actuación competitiva frente al Ciclón, más allá del resultado adverso.

Facundo Lencioni, protagonista en una victoria clave del Lobo, la primera frente a su público en el Legrotaglie.

La goleada sufrida ante el Tatengue dejó muchas dudas. Fue una noche adversa, marcada por una expulsión, un penal en contra y un gol tempranero que condicionó el desarrollo del partido.

La reacción ante Instituto

La respuesta llegó frente a Instituto. Gimnasia mostró una actitud arrolladora, generó numerosas situaciones de gol y consiguió un triunfo resonante.

Fue clave la actuación del arquero César Rigamonti, nuevamente figura, además del aporte ofensivo de Facundo Lencioni, decisivo en los momentos importantes del encuentro.

Esa versión intensa y agresiva es la que el cuerpo técnico espera repetir en Córdoba.

Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba Como en el debut de local en su presentación en la Liga Profesional, el estadio Víctor Legrotaglie lució colmado. Walter Caballero

Un desafío complejo ante el equipo de Tévez

El Mensana tendrá una parada exigente frente al equipo que conduce Carlos Tévez, que viene de empatar 1-1 ante Lanús.

En un torneo parejo y competitivo, cada punto vale oro, y sumar fuera de casa sería un envión anímico clave para el conjunto mendocino.

La única duda en el once

Broggi repetiría el mismo equipo que logró un gran rendimiento frente a Instituto. La única incógnita está en el lateral derecho: Juan Franco o Luciano Paredes.

Ambos tuvieron buenas actuaciones, aunque el ex Maipú mostró mayor proyección ofensiva e incluso participó en la jugada que derivó en el gol del triunfo.

image Una de las dudas del entrenador está en el lateral derecho: no está definido si desde el primer minuto jugará Juan Franco o Luciano Paredes (Foto). Walter Caballero

Las probables formaciones: Talleres vs Gimnasia y Esgrima

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Carlos Tévez.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Talleres

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Matías Recalde, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Juan Franco o Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Valentino Simoni y Agustín Modica. DT: Ariel Broggi.

Datos del Partido

Hora: 19.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Sebastián Bresba

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Talleres de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima

Minuto a minuto