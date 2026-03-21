21 de marzo de 2026 - 22:08

Independiente Rivadavia recibe al Rosario Central de Ángel Di María: Hora, TV, formaciones

Este domingo desde las 22.15 se paraliza la provincia. El Azul será anfitrión del Canalla. Estará presente el Fideo, ídolo eterno.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente Rivadavia se medirá ante Rosario Central este domingo, desde las 22.15, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Lepra es el líder de la Zona B con 20 puntos e intentará defender este puesto, ya que si el Canalla (18) gana, lo superará.

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No ha sido una semana normal para la Lepra, ya que vivió el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, certamen que jugará por primera vez en su historia. Allí se definió que el equipo de Berti integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.

Pero antes tendrá un duro contrincante por el torneo vernáculo: el Rosario Central de Ángel Di María. La posible participación del múltiple campéon con la Selección Argentina en nuestra provincia genera revuelo, y no es para menos.

El Canalla, que estará en el Grupo H de la Libertadores junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, se ilusiona con realizar un gran torneo. El Canalla esquivó a equipos brasileños, aunque deberá ir a la altura y recorrer varios kilómetros.

Angel Di María.
AFA proclamó campeón a Rosario Central de la Liga Profesional 2025 y estallaron las redes sociales.

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Por tal motivo, el Apertura se presenta como la gran chance para ir ganando rodaje y confianza. En cuanto a los resultados, el cuadro rosarino viene de derrotar 2-1 a Banfield con goles de Santiago López (e/c) y Jaminton Campaz, con un Di María vital que ingresó desde el banco, y acumula 18 unidades hasta el momento.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia - Rosario Central:

Independiente: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentin, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echevarría

Minuto a minuto y estadísticas:

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