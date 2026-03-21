Independiente Rivadavia recibe al Rosario Central de Ángel Di María: Hora, TV, formaciones

Este domingo desde las 22.15 se paraliza la provincia. El Azul será anfitrión del Canalla. Estará presente el Fideo, ídolo eterno.

Independiente Rivadavia se medirá ante Rosario Central este domingo, desde las 22.15, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Lepra es el líder de la Zona B con 20 puntos e intentará defender este puesto, ya que si el Canalla (18) gana, lo superará.

El Azul viene de obtener un triunfazo 3-2 ante Gimnasia y eso le otorgó la cima de la Zona B, con 20 unidades. Independiente arrastraba tres partidos sin conocer la victoria y los tres puntos en El Bosque le devolvieron la confianza al equipo cuando más lo necesitaba.

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por la Liga Profesional Ramiro Gómez / Los Andes No ha sido una semana normal para la Lepra, ya que vivió el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, certamen que jugará por primera vez en su historia. Allí se definió que el equipo de Berti integrará el Grupo C junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela.

Pero antes tendrá un duro contrincante por el torneo vernáculo: el Rosario Central de Ángel Di María. La posible participación del múltiple campéon con la Selección Argentina en nuestra provincia genera revuelo, y no es para menos.

El Canalla, que estará en el Grupo H de la Libertadores junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, se ilusiona con realizar un gran torneo. El Canalla esquivó a equipos brasileños, aunque deberá ir a la altura y recorrer varios kilómetros.