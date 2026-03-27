27 de marzo de 2026 - 21:27

Tobías Ramírez se convirtió en nuevo jugador de River

El zaguero llega en un momento donde River necesita reforzar la última línea sobre todo de cara a la Copa Sudamericana.

Tobías Ramírez es la nueva adquisición de River

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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La dirigencia de River sorprendió y cerró como refuerzo al joven defensor de Argentinos Juniors, Tobías Ramírez, en una operación express, que incluye la compra del 80 por ciento de su pase a cambio de cinco millones de dólares.

En tanto, y si Eduardo Coudet, director técnico del Millonario, lo desea, podrá contar con el zaguero central en este semestre y reforzar la línea de fondo, de cara al comienzo de la Copa Sudamericana.

La transacción se dio en medio de la necesidad del club de La Paternal de desprenderse de jugadores ante las rápidas eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, ya que no supone una atracción desde el punto de vista competitivo para un joven deportista.

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