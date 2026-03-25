25 de marzo de 2026 - 12:52

Quiénes son los 6 juveniles que Coudet subió a la Primera de River para la mini concentración en Cardales

Ante las bajas de siete futbolistas por lesiones y convocatorias nacionales, el Millonario inicia una preparación clave para el debut en la Copa Sudamericana ante Blooming.

Eduardo Coudet, DT de River.

Eduardo Coudet, DT de River.

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Por Francisco Moreno

Eduardo Coudet decidió aprovechar el parate por la Fecha FIFA para iniciar una mini concentración en Cardales con el plantel de River Plate. Tras sumar tres victorias consecutivas, el entrenador convocó a seis juveniles de la Reserva para evaluarlos de cerca ante la ausencia de siete futbolistas clave por lesiones y convocatorias internacionales.

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El clima en Núñez es de optimismo luego del último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, pero el recambio se volvió obligatorio por el calendario. Las bajas son pesadas: Lucas Martínez Quarta e Ian Subiabre están con las selecciones argentinas, mientras que Marcos Acuña también fue citado y Gonzalo Montiel se recupera de un desgarro. A ellos se suman los colombianos Juanfer Quintero y Kevin Castaño, el ecuatoriano Kendry Páez y el uruguayo Matías Viña.

Los nombres elegidos para la concentración en Cardales

Entre los citados aparecen dos caras conocidas que ya tuvieron minutos en la máxima categoría. Juan Cruz Meza y Agustín Obregón encabezan la lista de los chicos que trabajarán con el Chacho. Meza, hermano de Maximiliano, es quien cuenta con más rodaje, habiendo acumulado 218 minutos de experiencia desde su estreno bajo la dirección de Marcelo Gallardo.

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Juan Cruz Meza, juvenil de River.

Juan Cruz Meza, juvenil de River.

Sin embargo, la expectativa mayor recae sobre los cuatro futbolistas que buscan su estreno definitivo. Valentín Lucero ofrece polifuncionalidad por la banda izquierda, pudiendo desempeñarse como lateral o extremo con proyección ofensiva. Lucas Silva, por su parte, es un volante central que destaca por su buen pie y capacidad para distribuir el juego en la zona media.

El blindaje millonario sobre Lautaro Pereyra

El nombre que más impacto genera en la lista es el de Lautaro Pereyra. Se trata de un mediapunta con gran habilidad técnica y olfato goleador que recientemente fue blindado por la dirigencia con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Junto a él llega Maximiliano Soria, un mediocampista ofensivo que viene de marcar en Reserva y genera mucha ilusión en el cuerpo técnico.

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Lautaro Pereyra, juvenil de River.

Lautaro Pereyra, juvenil de River.

La estancia en Cardales servirá para determinar si estos futbolistas formarán parte de la nómina elegible para el próximo partido ante Belgrano de Córdoba en el Monumental o para el estreno internacional en la Copa Sudamericana. Aunque trabajar con la Primera no asegura la titularidad, es el primer paso concreto de Coudet para consolidar el recambio del club.

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