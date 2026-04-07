La Nación le aplicó el derecho de admisión a siete hinchas de Independiente Rivadavia: los motivos

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para siete personas involucradas en la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio Bautista Gargantini durante un partido de Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura.

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La medida, oficializada a través de la Resolución 299/2026 publicada en el Boletín Oficial, tendrá una vigencia de 24 meses y regirá en todo el territorio nacional.

El episodio ocurrió el 3 de febrero de 2026, en el partido disputado entre la Lepra mendocina y Sarmiento. Según consta en la resolución, las personas sancionadas fueron detectadas comercializando bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio, una práctica prohibida en el marco de los operativos de seguridad deportiva .

Tras el procedimiento, los involucrados fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, donde se labraron actuaciones por infracción al artículo 55 del Código de Contravenciones de Mendoza, con intervención judicial.

La medida alcanza a Jesica Johana Lorenzo, Patricia Janet Galdame, Claudio Alejandro Obredor, Antonio Rolando Adamo Boussy, Lucas Leandro Núñez Ponce, Priscila Belén Escalante y Franco Exequiel Rosalez , quienes quedaron incorporados al programa Tribuna Segura con restricción de concurrencia a eventos deportivos por 24 meses.

Restricción en todo el país

A partir de esta situación, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos recomendó la aplicación de la “restricción de concurrencia administrativa”, una herramienta que impide el acceso a cualquier evento deportivo en el país a personas consideradas de riesgo para la seguridad pública.

La medida se aplicará por un plazo de dos años, en línea con la normativa vigente que regula la seguridad en espectáculos futbolísticos.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que la resolución se sustenta en la Ley de Seguridad Deportiva y su reglamentación, que faculta a la cartera a implementar restricciones preventivas para evitar hechos de violencia o situaciones que alteren el orden en eventos masivos.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo es “preservar el orden y la seguridad” en los espectáculos deportivos, reforzando los controles y sanciones sobre conductas consideradas riesgosas en el entorno de los partidos.

La resolución