Mundial 2026: cómo será la pausa de rehidratación que cambiará la dinámica de los partidos

Mundial 2026: qué son las pausas de rehidratación y cuánto duran
A diferencia de los antiguos “cooling breaks” que se aplicaban solo en condiciones de calor extremo, la nueva reglamentación establece que el juego se detendrá exactamente a los 22 minutos de cada tiempo. Estas pausas tendrán una duración de 3 minutos cronometrados “silbato a silbato”.
Para la Selección argentina, esto representa una oportunidad estratégica. Lionel Scaloni, conocido por sus ajustes tácticos sobre la marcha, podrá utilizar el “minuto 22” para corregir presiones o modificar esquemas sin esperar al entretiempo.
Mundial 2026: polémica por el ritmo de juego y la publicidad
Como toda innovación, la medida no está exenta de críticas. Muchos puristas del fútbol sostienen que estas pausas cortarán el ritmo de los equipos que tienen la posesión y beneficiarán a los que buscan replegarse y “enfriar” el encuentro.