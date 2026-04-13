Mundial 2026: cómo será la pausa de rehidratación que cambiará la dinámica de los partidos

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A diferencia de los antiguos “cooling breaks” que se aplicaban solo en condiciones de calor extremo, la nueva reglamentación establece que el juego se detendrá exactamente a los 22 minutos de cada tiempo. Estas pausas tendrán una duración de 3 minutos cronometrados “silbato a silbato”.

PAUSA DE HIDRATACIÓN COPA MUNDIAL 2026 Uno de los cambios fuertes que impulsa FIFA desde hace un tiempo son los momentos de "pausa de hidratación" o "cooling break". FIFA ya lo aplicó en el 2025 en el Mundial de Clubes y ahora lo hará en la Copa del Mundo con un corte… pic.twitter.com/4NfwwcTjTT

Aunque el trasfondo es médico, el impacto será puramente táctico . Estos 180 segundos de parate obligatorio funcionarán, en la práctica, como los “Time Out” de la NBA o la NFL . Por primera vez en la historia de los Mundiales, los entrenadores podrán dar instrucciones directas a sus jugadores en medio de cada tiempo.

Para la Selección argentina, esto representa una oportunidad estratégica. Lionel Scaloni , conocido por sus ajustes tácticos sobre la marcha, podrá utilizar el “minuto 22” para corregir presiones o modificar esquemas sin esperar al entretiempo.

Los analistas coinciden en que esta regla favorece a los equipos que proponen un juego de alta intensidad, ya que permite recuperar oxígeno en momentos críticos de cada etapa.

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Mundial 2026: polémica por el ritmo de juego y la publicidad

Como toda innovación, la medida no está exenta de críticas. Muchos puristas del fútbol sostienen que estas pausas cortarán el ritmo de los equipos que tienen la posesión y beneficiarán a los que buscan replegarse y “enfriar” el encuentro.

Por otro lado, el aspecto comercial no pasa desapercibido. Al ser pausas fijas y garantizadas, las cadenas televisivas de todo el mundo ya preparan paquetes publicitarios específicos para esos tres minutos de parate.