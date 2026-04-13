13 de abril de 2026 - 17:39

Mundial 2026: cómo será la pausa de rehidratación que cambiará la dinámica de los partidos

La FIFA oficializó los detalles de la regla que detendrá los encuentros del Mundial 2026, sin importar las condiciones climáticas.

El Mundial 2026 tendrá una modificación: qué es la pausa de rehidratación obligatoria.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Mundial 2026: qué son las pausas de rehidratación y cuánto duran

A diferencia de los antiguos “cooling breaks” que se aplicaban solo en condiciones de calor extremo, la nueva reglamentación establece que el juego se detendrá exactamente a los 22 minutos de cada tiempo. Estas pausas tendrán una duración de 3 minutos cronometrados “silbato a silbato”.

Para la Selección argentina, esto representa una oportunidad estratégica. Lionel Scaloni, conocido por sus ajustes tácticos sobre la marcha, podrá utilizar el “minuto 22” para corregir presiones o modificar esquemas sin esperar al entretiempo.

Los analistas coinciden en que esta regla favorece a los equipos que proponen un juego de alta intensidad, ya que permite recuperar oxígeno en momentos críticos de cada etapa.

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Mundial 2026: polémica por el ritmo de juego y la publicidad

Como toda innovación, la medida no está exenta de críticas. Muchos puristas del fútbol sostienen que estas pausas cortarán el ritmo de los equipos que tienen la posesión y beneficiarán a los que buscan replegarse y “enfriar” el encuentro.

Por otro lado, el aspecto comercial no pasa desapercibido. Al ser pausas fijas y garantizadas, las cadenas televisivas de todo el mundo ya preparan paquetes publicitarios específicos para esos tres minutos de parate.

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