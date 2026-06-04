En una columna del Financial Times, Milei convocó a que inversores de IA se instalen en Argentina.

El presidente Javier Milei convocó a los inversores de inteligencia artificial (IA) a instalarse en la Argentina y aseguró que su gobierno les ofrecerá "el marco legal y fiscal más atractivo del mundo". Lo hizo a través de una columna publicada este jueves en el diario británico Financial Times , donde expuso los principales lineamientos del proyecto de Ley de Sociedades impulsado por el oficialismo.

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El artículo, titulado "Argentina invita a la IA a liberarse", fue elaborado con la colaboración del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y plantea una estrategia orientada a convertir al país en un polo de desarrollo tecnológico para empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

En su publicación, Milei comparó el momento actual con la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, a la que consideró una de las bases del capitalismo moderno.

"Hagamos que Buenos Aires sea para la inteligencia artificial lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación", sostuvo el mandatario. Además, afirmó que la IA "nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos. Mi gobierno presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que establece un marco legal específico para el despliegue de la IA ".

Los tres ejes de la propuesta

Según explicó el Presidente, la iniciativa se apoya en tres pilares fundamentales.

El primero apunta a mantener a la inteligencia artificial en un marco de baja regulación. Milei sostuvo que el desarrollo de esta tecnología debe ser "libre, sin mano dura ni una regulación prematura y mal comprendida".

El segundo eje propone la creación de una nueva categoría empresarial denominada "corporaciones no humanas". Estas sociedades podrían ser operadas íntegramente por sistemas de inteligencia artificial o robots, sin participación de accionistas humanos, y contarían con protección bajo el principio de responsabilidad limitada.

milei financial times La columna de Milei en el Financial Times convocando a inversores de IA.

Por último, el proyecto contempla beneficios fiscales para este tipo de empresas. El mandatario aseguró que las sociedades vinculadas a la IA accederán a una baja carga impositiva corporativa y que sus accionistas podrán elegir el régimen legal bajo el cual regirse.

"Esto también es una invitación", señaló Milei, aunque aclaró que los inversores deberán identificar a los beneficiarios finales de los fondos para evitar que el país se convierta en un "paraíso fiscal para el capital ilícito".

Qué propone la nueva Ley de Sociedades

La semana pasada, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la legislación societaria vigente. Entre los principales cambios, la iniciativa habilita la creación de "sociedades automatizadas" capaces de operar mediante inteligencia artificial y sin empleados humanos.

Federico Sturzenegger Federico Stuzenegger, ministro de desregulación. NA

Además, contempla la posibilidad de que las empresas resuelvan conflictos societarios bajo jurisdicciones extranjeras, una medida que el Ejecutivo considera clave para atraer inversiones internacionales.

Al presentar la propuesta, Sturzenegger aseguró que la reforma busca modernizar el marco jurídico argentino y adaptarlo a la economía digital. "Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", afirmó el funcionario.

“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, explicó y sumó : “se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.