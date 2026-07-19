El mensaje de Javier Milei para la Selección Argentina luego de la derrota final ante España

El Presidente utilizó sus redes sociales para agradecer a los jugadores de la Selección argentina luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y destacó la entrega del equipo durante todo el torneo.

La Selección argentina no pudo retener el título mundial y cayó 1-0 frente a España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni luchó hasta el cierre del encuentro, pero terminó cediendo en el alargue y quedó como subcampeón del certamen.

Tras el final del partido, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta oficial de X para enviar un mensaje de apoyo al plantel. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el mandatario, quien siguió toda la campaña del seleccionado desde la Quinta de Olivos y había acompañado al equipo con distintos mensajes durante la Copa del Mundo.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026 El apoyo de Javier Milei a la selección argentina La publicación mantuvo la misma línea de respaldo que Milei había expresado a lo largo del torneo. Después de la clasificación a la final, el presidente había celebrado el triunfo sobre Inglaterra al señalar que "Argentina no se rinde", destacando el carácter del equipo y vinculando esa resiliencia con la capacidad del país para sobreponerse a los desafíos.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 15, 2026 En aquella oportunidad también elogió el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el liderazgo de Lionel Messi, a quien definió como una pieza determinante del seleccionado.

En esa misma entrevista, Milei había pedido separar el resultado deportivo de la cuestión de las Islas Malvinas, al sostener que el encuentro frente a Inglaterra era "un partido de fútbol". Además, afirmó que la recuperación de la soberanía debía buscarse mediante la diplomacia y no a través de "gestos de patrioterismo baratos", declaraciones que generaron un amplio debate político en los días posteriores.