El Garrahan, casi paralizado por un nuevo paro tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica

La medida de fuerza afecta el normal funcionamiento del Garrahan, ya que todo el personal médico y no médico adhirió a la protesta. Solo se garantizan las guardias y la atención de pacientes internados, mientras que las consultas y otras prestaciones fueron suspendidas.

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron este viernes a las 7 de la mañana un nuevo paro en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica,

Los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), iniciaron este viernes a las 7 de la mañana un nuevo paro en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma que había sido aprobada por el Congreso y que contemplaba mayores fondos y mejoras salariales para el emblemático centro de salud y otros hospitales pediátricos del país.

La medida de fuerza afecta el normal funcionamiento del Garrahan, ya que todo el personal médico y no médico adhirió a la protesta. Solo se garantizan las guardias y la atención de pacientes internados, mientras que las consultas y otras prestaciones fueron suspendidas.

En el marco del plan de lucha, los trabajadores realizarán una asamblea a las 13. Posteriormente, a las 15:30, se concentrarán frente al Congreso de la Nación para marchar hacia Plaza de Mayo, donde tienen previsto llegar a las 17.

El conflicto surge tras la decisión del Ejecutivo de vetar una ley que había recibido un amplio respaldo parlamentario y que respondía a las reiteradas advertencias sobre la situación crítica en la atención pediátrica. Con este gesto, el Gobierno vuelve a tensionar su vínculo con un sector esencial de la salud pública y expone a miles de familias que dependen de estos servicios a la incertidumbre.