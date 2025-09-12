Sortearán 48 viviendas en una codiciada zona de Mendoza: así son las casas

El próximo lunes se realizará el sorteo de 48 viviendas correspondientes al Fideicomiso Constituyentes II, un proyecto que busca dar respuesta a la demanda habitacional de familias de clase media en Godoy Cruz.
El próximo lunes se realizará el sorteo de 48 viviendas correspondientes al Fideicomiso Constituyentes II, un proyecto que busca dar respuesta a la demanda habitacional de familias de clase media en Godoy Cruz.
Se trata de la segunda instancia de adjudicación de este complejo de 64 departamentos. Cada inscripto recibió por correo electrónico un número, que será el que participará del sorteo. El proceso se llevará a cabo mediante un software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que seleccionará automáticamente un titular y dos suplentes por cada unidad.
El procedimiento podrá seguirse en vivo a través de los canales de YouTube de la Municipalidad de Godoy Cruz y del Instituto de Juegos y Casinos. Los resultados, además, estarán certificados por escribano público y se publicarán en el sitio oficial del municipio.
El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento mixto: 60% aportado por la Municipalidad y 40% por el IPV. El complejo está ubicado en la calle Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, en las inmediaciones del Mendoza TIC Parque Tecnológico.
Cada una de las 64 viviendas tiene dos dormitorios, baño, cocina, cochera y un balcón de uso exclusivo. Además, incorporan calefacción solar de agua como complemento sustentable y cuentan con muebles de cocina, alacenas, mesadas, placares, griferías y artefactos de baño de primera calidad.
Si bien este emprendimiento refleja un esfuerzo conjunto entre el municipio y la provincia, también evidencia el vacío de políticas habitacionales a nivel nacional. En un contexto donde el Gobierno de Javier Milei insiste en que el acceso a la vivienda debe resolverse a través del mercado, son las administraciones locales las que terminan cargando con la responsabilidad de responder a una problemática social urgente.
La Municipalidad de Godoy Cruz, por medio del Decreto Nº 2848, abrió la convocatoria para la inscripción. La misma fue online, y debieron cumplirse los requisitos allí estipulados para anotarse.
Es el segundo emprendimiento que se implementa con esta modalidad. Su objetivo es dar solución a la demanda habitacional de familias de clase media.