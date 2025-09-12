Sortearán 48 viviendas en una codiciada zona de Mendoza: así son las casas

El próximo lunes se realizará el sorteo de 48 viviendas correspondientes al Fideicomiso Constituyentes II, un proyecto que busca dar respuesta a la demanda habitacional de familias de clase media en Godoy Cruz .

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en Godoy Cruz

Dolor en Godoy Cruz: falleció a los 20 años el hermano de Misael Sosa en San Luis

Se trata de la segunda instancia de adjudicación de este complejo de 64 departamentos . Cada inscripto recibió por correo electrónico un número, que será el que participará del sorteo. El proceso se llevará a cabo mediante un software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos , que seleccionará automáticamente un titular y dos suplentes por cada unidad.

El procedimiento podrá seguirse en vivo a través de los canales de YouTube de la Municipalidad de Godoy Cruz y del Instituto de Juegos y Casinos. Los resultados, además, estarán certificados por escribano público y se publicarán en el sitio oficial del municipio.

El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento mixto: 60% aportado por la Municipalidad y 40% por el IPV . El complejo está ubicado en la calle Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, en las inmediaciones del Mendoza TIC Parque Tecnológico.

Cada una de las 64 viviendas tiene dos dormitorios, baño, cocina, cochera y un balcón de uso exclusivo. Además, incorporan calefacción solar de agua como complemento sustentable y cuentan con muebles de cocina, alacenas, mesadas, placares, griferías y artefactos de baño de primera calidad.

Si bien este emprendimiento refleja un esfuerzo conjunto entre el municipio y la provincia, también evidencia el vacío de políticas habitacionales a nivel nacional. En un contexto donde el Gobierno de Javier Milei insiste en que el acceso a la vivienda debe resolverse a través del mercado, son las administraciones locales las que terminan cargando con la responsabilidad de responder a una problemática social urgente.

Así son las viviendas

Cada uno de los 64 departamentos tiene 2 dormitorios, cocina, baño y cochera, destinados al uso de vivienda unifamiliar. Asimismo, está dividido en 4 bloques de 16 departamentos cada uno.

Cuentan, en tanto, con 64 m2 cubiertos, más 9 descubiertos, correspondientes a un balcón de uso exclusivo.

Igualmente, incorpora un sistema de calefacción solar de agua de apoyo al tradicional, como característica sustentable.

También vienen equipados con muebles de cocina, mesadas y alacenas. Por último, se suman las griferías y placares de primera calidad y artefactos de baño.

La Municipalidad de Godoy Cruz, por medio del Decreto Nº 2848, abrió la convocatoria para la inscripción. La misma fue online, y debieron cumplirse los requisitos allí estipulados para anotarse.

Es el segundo emprendimiento que se implementa con esta modalidad. Su objetivo es dar solución a la demanda habitacional de familias de clase media.