12 de septiembre de 2025 - 10:16

Sortearán 48 viviendas en una codiciada zona de Mendoza: así son las casas

Se trata de la segunda instancia de adjudicación de este complejo de 64 departamentos. Cada inscripto recibió por correo electrónico un número, que será el que participará del sorteo.

image
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El próximo lunes se realizará el sorteo de 48 viviendas correspondientes al Fideicomiso Constituyentes II, un proyecto que busca dar respuesta a la demanda habitacional de familias de clase media en Godoy Cruz.

Se trata de la segunda instancia de adjudicación de este complejo de 64 departamentos. Cada inscripto recibió por correo electrónico un número, que será el que participará del sorteo. El proceso se llevará a cabo mediante un software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que seleccionará automáticamente un titular y dos suplentes por cada unidad.

El procedimiento podrá seguirse en vivo a través de los canales de YouTube de la Municipalidad de Godoy Cruz y del Instituto de Juegos y Casinos. Los resultados, además, estarán certificados por escribano público y se publicarán en el sitio oficial del municipio.

El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento mixto: 60% aportado por la Municipalidad y 40% por el IPV. El complejo está ubicado en la calle Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, en las inmediaciones del Mendoza TIC Parque Tecnológico.

Cada una de las 64 viviendas tiene dos dormitorios, baño, cocina, cochera y un balcón de uso exclusivo. Además, incorporan calefacción solar de agua como complemento sustentable y cuentan con muebles de cocina, alacenas, mesadas, placares, griferías y artefactos de baño de primera calidad.

Si bien este emprendimiento refleja un esfuerzo conjunto entre el municipio y la provincia, también evidencia el vacío de políticas habitacionales a nivel nacional. En un contexto donde el Gobierno de Javier Milei insiste en que el acceso a la vivienda debe resolverse a través del mercado, son las administraciones locales las que terminan cargando con la responsabilidad de responder a una problemática social urgente.

Así son las viviendas

Cada uno de los 64 departamentos tiene 2 dormitorios, cocina, baño y cochera, destinados al uso de vivienda unifamiliar. Asimismo, está dividido en 4 bloques de 16 departamentos cada uno.

Cuentan, en tanto, con 64 m2 cubiertos, más 9 descubiertos, correspondientes a un balcón de uso exclusivo.

Igualmente, incorpora un sistema de calefacción solar de agua de apoyo al tradicional, como característica sustentable.

También vienen equipados con muebles de cocina, mesadas y alacenas. Por último, se suman las griferías y placares de primera calidad y artefactos de baño.

La Municipalidad de Godoy Cruz, por medio del Decreto Nº 2848, abrió la convocatoria para la inscripción. La misma fue online, y debieron cumplirse los requisitos allí estipulados para anotarse.

Es el segundo emprendimiento que se implementa con esta modalidad. Su objetivo es dar solución a la demanda habitacional de familias de clase media.

