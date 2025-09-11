Dolor en Godoy Cruz: falleció a los 20 años el hermano de Misael Sosa en San Luis

Se trata de Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años. La institución puntana en un comunicado informó de su fallecimiento. Tristeza en el mundo Godoy Cruz.

Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, falleció en San Luis. Defendía los colores de Huracán de la provincia puntana.

“Estamos sorprendidos. El sábado jugó en la reserva y durante la semana entrenó con normalidad”, confió con mucha consternación y dolor un colaborador del Club Huracán, acerca de la muerte del futbolista Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, hermano de Misael Sosa que integra la primera división de Godoy Cruz.

Embed @somos_godoycruz falleció acá en san Luis el hermano de Misael sosa , Lisandro sosa , que era jugador de huracán de san Luis . Acompañamos el doloroso momento que debe estar pasando Misael — Facundo Mora (@facutomba) September 11, 2025 El joven deportista falleció este jueves, en las primeras horas de la tarde, en una vivienda del barrio San Luis XV, en la zona sur de la ciudad de San Luis.

El comunicado oficial de Huracán Inmediatamente de informados de su deceso, los directivos de “El Globo” puntano difundieron el siguiente comunicado:

“Con gran tristeza y profundo pesar, el Club Atlético Huracán (San Luis) comunica le fallecimiento de nuestro querido jugador y amigo Lisandro Sosa. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejarán una huella imborrable en todos nosotros.

Acompañamos en tan doloroso momento a todos sus seres queridos y extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.