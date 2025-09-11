11 de septiembre de 2025 - 21:16

Dolor en Godoy Cruz: falleció a los 20 años el hermano de Misael Sosa en San Luis

Se trata de Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años. La institución puntana en un comunicado informó de su fallecimiento. Tristeza en el mundo Godoy Cruz.

.

&nbsp;Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, falleció en San Luis. Defendía los colores de Huracán de la provincia puntana.&nbsp;

 Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, falleció en San Luis. Defendía los colores de Huracán de la provincia puntana. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

“Estamos sorprendidos. El sábado jugó en la reserva y durante la semana entrenó con normalidad”, confió con mucha consternación y dolor un colaborador del Club Huracán, acerca de la muerte del futbolista Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, hermano de Misael Sosa que integra la primera división de Godoy Cruz.

Leé además

El Tomba, sin rumbo claro y con el promedio al acecho, atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Liga Profesional: Godoy Cruz, perdido en su laberinto

Por Sergio Faria
El Indio Fernández rompió la paridad con un remate que se clavó en el ángulo calamar. 

Godoy Cruz cortó la sequía y le ganó a Platense

Por Juan Azor
Embed

El joven deportista falleció este jueves, en las primeras horas de la tarde, en una vivienda del barrio San Luis XV, en la zona sur de la ciudad de San Luis.

El comunicado oficial de Huracán

Inmediatamente de informados de su deceso, los directivos de “El Globo” puntano difundieron el siguiente comunicado:

“Con gran tristeza y profundo pesar, el Club Atlético Huracán (San Luis) comunica le fallecimiento de nuestro querido jugador y amigo Lisandro Sosa. Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejarán una huella imborrable en todos nosotros.

Acompañamos en tan doloroso momento a todos sus seres queridos y extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Lisandro siempre estará en nuestros corazones y será recordado con amos y gratitud por todos los que tuvimos el privilegio de conocerte"

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El desahogo bodeguero: hincha de Godoy Cruz se viralizó con su festejo tras el gol agónico a Platense

"¡Y va el tercero!": el hincha de Godoy Cruz que se viralizó por su festejo tras el gol agónico a Platense

Por Redacción Deportes
Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba la calle en Godoy Cruz

Un hombre murió tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo.

La pérdida de una garrafa generó un incendio en un galpón de Godoy Cruz: murió un empleado

Por Redacción Policiales
Se pararon a comprar en una rotisería, los rodearon cuatro ladrones y les robaron su 4x4

Se estacionaron en una rotisería, cuatro ladrones los rodearon y les robaron su 4x4

Por Redacción Policiales