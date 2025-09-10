10 de septiembre de 2025 - 09:03

Se estacionaron en una rotisería, cuatro ladrones los rodearon y les robaron su 4x4

Un violento hecho de inseguridad se registró anoche en Godoy Cruz, en Laguna Mar Chiquita y Laguna de Guanacache, barrio Fuchs.

Se pararon a comprar en una rotisería, los rodearon cuatro ladrones y les robaron su 4x4

Se pararon a comprar en una rotisería, los rodearon cuatro ladrones y les robaron su 4x4

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento hecho de inseguridad se registró anoche en Godoy Cruz, donde una pareja fue sorprendida por delincuentes armados que les robaron su camioneta.

Leé además

el flaco pailos trae el humor cordobes a mendoza con una minigira: donde seran los cuatro shows

El Flaco Pailos trae el humor cordobés a Mendoza con una minigira: dónde serán los cuatro shows

Por Redacción Espectáculos
en aconcagua radio, la historia del refugio angeles de cuatro patas

En Aconcagua Radio, la historia del refugio Ángeles de Cuatro Patas

Por Redacción

El asalto ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de calles Laguna Mar Chiquita y Laguna de Guanacache, en jurisdicción de la Comisaría 40ª. Según informaron fuentes policiales, las víctimas, identificadas como M.A.C. (43) y V.S.P. (39), se encontraban estacionadas frente a una rotisería cuando fueron abordadas por cuatro sujetos.

Los ladrones descendieron de un Fiat Palio blanco y, bajo amenazas con un arma de fuego, les sustrajeron una camioneta Toyota Hilux, para luego darse a la fuga.

La Oficina Fiscal de jurisdicción investiga el hecho y trabaja en la identificación de los autores del asalto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alfredo Cornejo y Diego Costarelli recorren las obras en calle Alsina de Godoy Cruz. 

Alfredo Cornejo y Diego Costarelli inauguraron una obra importante para la zona industrial de Godoy Cruz

Por Redacción Política
 Mauco Cuello, músico integrante del grupo Alturas.  Facebook

Buscan testigos que puedan haber visto una brutal golpiza a un músico en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
La atropellaron, estuvo un mes en coma y volvió de la muerte: a mi papá le dijeron que entrara a despedirse

La atropellaron, estuvo un mes en coma y volvió de la muerte: "a mi papá le dijeron que entrara a despedirse"

Por Ignacio de la Rosa
Detuvieron a un hombre que intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas 

Intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas y fue detenido

Por Redacción Policiales