Se estacionaron en una rotisería, cuatro ladrones los rodearon y les robaron su 4x4

Se pararon a comprar en una rotisería, los rodearon cuatro ladrones y les robaron su 4x4

Un violento hecho de inseguridad se registró anoche en Godoy Cruz, donde una pareja fue sorprendida por delincuentes armados que les robaron su camioneta.

El asalto ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de calles Laguna Mar Chiquita y Laguna de Guanacache, en jurisdicción de la Comisaría 40ª. Según informaron fuentes policiales, las víctimas, identificadas como M.A.C. (43) y V.S.P. (39), se encontraban estacionadas frente a una rotisería cuando fueron abordadas por cuatro sujetos.

Los ladrones descendieron de un Fiat Palio blanco y, bajo amenazas con un arma de fuego, les sustrajeron una camioneta Toyota Hilux, para luego darse a la fuga.

La Oficina Fiscal de jurisdicción investiga el hecho y trabaja en la identificación de los autores del asalto.