12 de septiembre de 2025 - 10:21

El 17 de septiembre se realizará el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia

Se realizará en el Bloque de Aulas Comunes y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Cuyo, desde las 8.30. Está destinado a personal de jardines maternales de gestión privada, de organizaciones no gubernamentales y públicas.

Por Redacción

La Municipalidad de Guaymallén organiza el IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia. El foro que nació en 2022, se realizará el 17 de septiembre en el Bloque de Aulas Comunes y Tecnológicas (BACT) de la Universidad Nacional de Cuyo, a partir de las 8 de la mañana.

Desde aquel primer encuentro, el Congreso Provincial en Primera Infancia se ha constituido en la única instancia que convoca de manera especial, y casi exclusiva, a todos quienes trabajan y fortalecen su profesión en pos de miradas asertivas hacia esta franja etaria.

En este cuarto congreso, que se realiza bajo el lema “La infancia en el centro”, se propone abordar, desde diferentes concepciones, la construcción consciente de acuerdos de crianza y pensar cuál es el papel de los acuerdos en el desarrollo emocional y social de los niños y niñas, cómo esos acuerdos se internalizan y desarrollan su sentido de autocontrol, cuál es el papel de la relación entre el niño y el adulto en este proceso y cómo repercuten en la formación de la identidad y la autoestima de niños y niñas. Una vez más, el desafío es repensar nuestras prácticas y roles, en los procesos de crianza.

El Congreso Provincial en Primera Infancia tiene 10 horas de carga horaria y está destinado a personal de jardines maternales de gestión privada, de organizaciones no gubernamentales, y de la Municipalidad de Guaymallén, incluidos profesores de educación física y directores y educadores en primera infancia de la Provincia y público en general.

Programación

IV Congreso Provincial de Educación en Primera Infancia

Universidad Nacional de Cuyo - BACT 7 y 8. Centro Universitario, Ciudad de Mendoza.

Miércoles 17 de setiembre de 2025

  • Recepción y acreditación

8.30. Acto Inaugural

  • Presentación Equipo CEPI

9.40. Presentación Equipo DEI a cargo de Marcelo García

10.30. break

  • Charla Magistral (primera parte) a cargo de Lucía Vera- Sonia Gulberg-Pablo Yañez

12:30: break

12.45. Charla Magistral (segunda parte) a cargo de Lucía Vera- Sonia Gulberd-Pablo Yañez

13.30. Almuerzo.

Tuno tarde

14.30. Inicio turno tarde

Charla Magistral a cargo de Lucas Raspall

  • break

16.30: Charla Magistral. A cargo de Eduardo Sotelo

  • Cierre del Congreso
