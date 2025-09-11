Maipú impulsa su programa de Turismo Social para adultos mayores

El Municipio lanzó el programa Turismo Social para adultos mayores , con recorridos semanales que ponen en valor la recreación y el acompañamiento a vecinos y vecinas de más de 60 años .

La Municipalidad de Maipú, a través de la Dirección de Turismo y la Oficina de Adultos Mayores, comenzó este jueves con su programa Turismo Social para adultos mayores, destinado a personas mayores de 60 años.

La iniciativa propone recorrer bodegas, olivícolas y lugares históricos del departamento, ofreciendo a los vecinos una experiencia de recreación y encuentro pensada especialmente para su bienestar. Para mayor comodidad, los viajes partirán desde distintos centros de jubilados y sectores de Maipú, garantizando la participación de todos los interesados.

El cronograma de actividades comienza este jueves con punto de encuentro en la Plaza 12 de Febrero a las 9:30 horas, seguido por la visita a diferentes lugares turísticos y emblemáticos del departamento. La jornada tiene una duración aproximada de 9 a 13:30 horas y se repetirá todos los jueves. Desde la Municipalidad se recomienda a quienes participen llevar ropa cómoda y agua fresca.

“Este programa reafirma la importancia de cuidar y acompañar a los adultos mayores, generando espacios donde puedan disfrutar, compartir y sentirse a gusto. Ellos son parte fundamental de nuestra comunidad y merecen toda nuestra atención y respeto”, expresó el intendente Matías Stevanato.

Las inscripciones y consultas se realizan en la Oficina de Adultos Mayores (Ozamis Sur 60, de 8 a 13 horas) y en los Centros de Jubilados de todo el departamento. Desde el municipio recomiendan llevar ropa cómoda y agua fresca para mayor disfrute.