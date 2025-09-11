Ulpiano Suarez presentó una nueva edición de la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza

El tradicional evento deportivo regresa a las calles capitalinas con un renovado circuito y propuestas para toda la familia, reafirmando a la Ciudad como punto de encuentro para el deporte y la vida saludable.

¡La Ciudad de Mendoza palpita una nueva edición de su tradicional Maratón Nocturna! Este martes por la tarde, el intendente Ulpiano Suarez lanzó oficialmente la competencia tras compartir una jornada de entrenamiento junto a los Runners de la Ciudad en el Parque Central. Allí, el jefe comunal también brindó detalles sobre la apertura de inscripciones.

“Finalmente vine a compartir un entrenamiento con ustedes, que varios me habían invitado a hacerlo. La pasé muy bien, muchas gracias por hacerme sentir parte del grupo. Además, quería compartirles la gran novedad de que el 29 de noviembre se viene la Maratón Nocturna de la Ciudad. Espero encontrarme con todos ustedes en los entrenamientos y en la línea de largada y de llegada”, manifestó el mandatario capitalino a los deportistas presentes tras la práctica llevada a cabo.

La carrera se realizará el sábado 29 de noviembre, en el marco del programa Mendoza Ciudad del Running, con largada prevista a las 21.30 horas desde la explanada de la Casa de Gobierno. Habrá dos circuitos: uno competitivo de 10 kilómetros y otro familiar, pensado para quienes deseen vivir la experiencia deportiva de manera recreativa.

Las inscripciones quedarán habilitadas a partir del próximo lunes 15 de septiembre, a través de la web oficial www.maratonnocturna.com. Los kits podrán retirarse en La Báscula de la Nave Cultural, el viernes 28 de noviembre de 11 a 18 h, y el sábado 29 de noviembre de 10 a 13 h.

El recorrido de la competencia combinará algunos de los paisajes más emblemáticos de la Ciudad: desde la explanada de la Casa de Gobierno, la carrera se extenderá por Peltier, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit hasta llegar a los Portones del Parque. Los corredores también pasarán por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y la vuelta al Lago, antes de emprender el regreso hacia la meta.