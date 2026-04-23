23 de abril de 2026 - 10:01

Quién es Peter Thiel, el magnate con el que se reunirá Milei en Casa Rosada

El Presidente recibirá este jueves al cofundador de PayPal y referente de Silicon Valley tras su gira por Israel.

Quién es Peter Thiel, el magnate con el que se reunirá Milei en Casa Rosada.

Quién es Peter Thiel, el magnate con el que se reunirá Milei en Casa Rosada.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Ya en Argentina luego de su tercera gira por Israel, el presidente Javier Milei recibirá a las 14:00 de este jueves en Casa Rosada a Peter Thiel, uno de los magnates tecnológicos más influyentes de los Estados Unidos y una figura del ecosistema de inversión de Silicon Valley.

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¿Quién es Peter Thiel?

De 58 años, Thiel es un nombre central en la historia de la tecnología moderna. Es cofundador de PayPal. Creó la plataforma junto a Elon Musk, revolucionando los pagos digitales. En 2004 fue el primer inversor de Facebook, la red social de Mark Zuckerberg, con USD 500.000. Además, es inversor estratégico con participaciones tempranas en gigantes como Meta, Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Peter Thiel junto a Elon Musk
Peter Thiel junto a Elon Musk, creadores de PayPal.

Peter Thiel junto a Elon Musk, creadores de PayPal.

Incluso está involucrado en la industria militar. Es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales.

Más allá de los negocios, Thiel es también conocido por su pensamiento político. “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”, es una de sus polémicas frases.

El magnate ha expresado públicamente su respaldo al gobierno de Milei. Según el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, Thiel consideró que “las ideas de Javier Milei tienen relevancia global”.

peter thiel

En 2024, durante una exposición en el Economic Club of Miami, dijo: "Sería muy bueno que a la Argentina le vaya muy bien... sentimos que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos". Además, señaló que Milei "tiene chances decentes de ser exitoso".

Un regreso con frente interno activo

La reunión con el empresario estadounidense se produce en un clima político intenso. Mientras el Presidente se encontraba en Jerusalén, el oficialismo confirmó a través de las redes sociales que enviará al Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral, el cual contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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