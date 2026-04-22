El Gobierno envió la reforma electoral al Senado con Ficha Limpia y eliminación de las PASO

El Gobierno nacional envió al Senado el proyecto de reforma electoral que impulsa la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de Ficha Limpia. La iniciativa fue presentada este miércoles y se convierte en el tema central de la agenda política del oficialismo.

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Milei enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral para eliminar las PASO y aplicar Ficha Limpia

El texto ingresó a la Cámara Alta por la tarde y contiene 79 artículos , en los que se proponen modificaciones sobre distintas normas clave del sistema electoral argentino. La medida ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales desde Israel.

Allí se presentan las reformas para la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras normas vinculadas al ámbito electoral.

Milei dio la noticia en su cuenta personal de X y sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad y la joda”. En ese hilo, cuestionó el actual sistema electoral al afirmar: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Se termina la política viviendo de tu bolsillo” .

Desde el Ejecutivo consideran que la reforma busca rediseñar el funcionamiento del sistema electoral, aunque reconocen que el tratamiento legislativo implicará negociaciones complejas con gobernadores y distintos bloques políticos.

Comunicado oficial del Gobierno

Desde la Oficina del Presidente enviaron un comunicado en el que expresaron que el proyecto busca “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

Comunicado oficial: el Gobierno mandó la reforma electoral al Congreso. Comunicado oficial: el Gobierno mandó la reforma electoral al Congreso. Oficina del Presidente

Principales cambios: PASO, Ficha Limpia, boleta única y financiamiento

Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser financiadas y organizadas por las propias fuerzas políticas, sin contar de recursos públicos. Con esa medida, el Gobierno busca reducir gastos y otorgar mayor autonomía a los partidos en la selección de sus candidatos para cargos electivos.

Con esto, la eliminación de las PASO implica que cada partido o alianza será responsable de definir sus postulantes a través de mecanismos internos, sin participación obligatoria de la ciudadanía en esa etapa. Cabe destacar que con el paso del tiempo la participación ciudadana ha disminuido notablemente por varios factores, especialmente por el “poco interés” en la política.

El proyecto también incorpora Ficha Limpia, un proyecto ya hablado en el gobierno libertario. Este establece la inhabilitación para ser candidato o autoridad partidaria a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos.

El texto enviado al Congreso introduce la boleta única en papel como instrumento electoral obligatorio para todos los cargos nacionales. El modelo prevé una estructura diferenciada por categoría y la posibilidad de optar por lista completa.

En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves.

La reforma establece que el financiamiento público se dividirá en dos partes: el 20 % se asignará en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80 % restante será distribuido de manera proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en la última elección de Diputados Nacionales, siempre que hayan alcanzado al menos el 1 % del padrón electoral.

Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.

Eliminación de las PASO: “Es lo que importa”

Sobre las PASO, desde la Casa Rosada consideran que se trata de un eje central de la propuesta y anticipan que será uno de los puntos más difíciles de aprobar. Por eso, el oficialismo prevé activar negociaciones con distintos sectores políticos una vez que el texto ingrese formalmente al Parlamento.

“Lo que verdaderamente nos importa es la eliminación de las PASO”, confesó una fuente a esta agencia por los pasillos de Balcarce 50.

Lo cierto es que el panorama es complejo: no solo varios gobernadores aliados como el mendocino Alfredo Cornejo se muestran en contra sino también el PRO manifestó su malestar por lo anticipado del proyecto y la Unión Cívica Radical (UCR) está dividida.

“¿Qué pretende el PRO? ¿Competir con Mauricio? Nos cuestionaron que intentabamos hacerlo en año electoral, y ahora que queremos hacerlo este lo complican”, se preguntó ofuscado un alfil legislativo.