Ampliarán el Tren de Cercanías: los detalles de una obra cada vez más importante

El Gobierno de Mendoza comenzó a delinear con mayor precisión cómo será la implementación del Tren de Cercanías del Este , uno de los anuncios centrales del gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de sesiones. A diferencia del discurso oficial, ahora se conocieron detalles técnicos, administrativos y operativos que permiten dimensionar el alcance real de la obra.

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Ampliarán el Tren de Cercanías: hasta dónde llegará y cuánto costará la obra

“La movilidad también es parte central de nuestra visión. Por eso avanzamos con el Tren de Cercanías del Este”, sostuvo el mandatario ante la Asamblea Legislativa.

En ese marco, recordó que “originalmente llamamos a licitación con un presupuesto oficial de casi 202.000 millones de pesos y una extensión de 33 km de vía”, pero destacó que el proceso permitió mejorar la propuesta inicial. “Hoy podemos anunciar con satisfacción que, por casi 196.000 millones de pesos, construiremos 12,6 km más”, afirmó.

Según detalló, la traza final “atravesará todo Maipú y llegará a Luján, totalizando así 45 km, con 19 paradores y estaciones”, lo que permitirá “llevar la red total a 80 km, superando incluso a CABA ”.

Licitación en tres rubros y ampliación del proyecto

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, explicó que el proyecto fue estructurado bajo un esquema de licitación dividido en tres grandes rubros: construcción, operación y mantenimiento, y provisión de material rodante.

Esta segmentación fue clave para poder ampliar el proyecto original sin superar el presupuesto previsto. En concreto, el primer rubro —correspondiente a la infraestructura— contemplaba inicialmente 33 kilómetros de traza.

Sin embargo, durante el proceso licitatorio surgieron alternativas que permitieron extender el recorrido. Según indicó, una de las propuestas incluía llegar a los 45 kilómetros, opción que finalmente fue seleccionada siempre que se mantuviera por debajo del presupuesto oficial.

Esa decisión implicó sumar 12 kilómetros adicionales al proyecto original, alcanzando una traza total de 45 km que atravesará el sur de Maipú y llegará hasta Luján de Cuyo.

Baduí precisó que, incluso con la ampliación, la adjudicación quedó entre un 3,7% y un 3,9% por debajo del presupuesto oficial actualizado, lo que atribuyó a la competitividad del proceso licitatorio.

Adjudicaciones y condiciones operativas

En cuanto a la ejecución, la obra de infraestructura fue adjudicada a la empresa CEOSA, que también quedó en primer lugar para el segundo rubro, correspondiente a la operación y mantenimiento del servicio. No obstante, esta segunda adjudicación es condicionada.

Baduí explicó que la empresa deberá inscribirse en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF) en un plazo de 90 días para poder asumir ese rol. En caso de no cumplir con ese requisito, el Gobierno evaluará alternativas como adjudicar al segundo oferente, declarar desierto el proceso o realizar un nuevo llamado.

La funcionaria también aclaró que no todas las empresas podían presentar ese certificado previamente, ya que algunas necesitan contar primero con una obra adjudicada para poder tramitar su inscripción como operadores ferroviarios.

El tercer rubro, vinculado al material rodante, fue adjudicado a la firma china CRRC Tangshan Co. Ltd., encargada de proveer las formaciones. “El rubro tres solamente es el material rodante, las triplas, que eso se lo hemos adjudicado a los chinos”, detalló la funcionaria.

De este modo, la estructura del proyecto concentra la infraestructura —y eventualmente la operación— en una misma empresa, mientras que el equipamiento ferroviario será provisto por un actor internacional.

La subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, María Teresa Badui. Foto: Prensa Mendoza La subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, María Teresa Badui. Foto: Prensa Mendoza

Más estaciones y cobertura en zonas densas

Otro de los aspectos que se precisaron es la organización del trazado y la cantidad de paradores. El proyecto pasó de contemplar ocho estaciones a un total de 19, distribuidas en tres tramos.

El primero irá desde La Colonia, en Junín, hasta la estación Gutiérrez, en Maipú, con ocho paradas. El segundo se extenderá desde Gutiérrez hasta Vieytes, también con ocho estaciones. Finalmente, el tercer tramo irá desde Vieytes hasta Pueyrredón, en Luján de Cuyo, con tres paradores adicionales.

Baduí remarcó que esta ampliación permite cubrir “una zona muy densificada del departamento de Maipú”, lo que —según indicó— responde a una demanda concreta de conectividad en ese sector del Gran Mendoza. Además, explicó que, si bien la obra se iniciará de manera integral, será organizada en tres tramos para su ejecución.

La integración con Luján de Cuyo

Desde el plano territorial, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, destacó la ampliación del proyecto como parte de un cambio más amplio en el sistema de transporte metropolitano.

Allasino planteó que se está configurando un “nuevo ecosistema de conectividad”, en el que el tren de cercanías se complementa con el Metrotranvía. En ese sentido, valoró que la extensión anunciada permitirá vincular el Este provincial con Maipú y proyectarse hacia Luján.

Según explicó, el trazado aprovechará vías existentes y conectará puntos como el Parque Metropolitano de Maipú —en la zona del Arena Maipú— con Chacras de Coria, llegando hasta la terminal ubicada sobre calle Mitre.