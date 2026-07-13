Con el foco en Inglaterra, Argentina cerró su ciclo en Kansas City y viaja a Atlanta

La Selección Argentina comenzó la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 con un entrenamiento de baja intensidad en Kansas City , ciudad donde permaneció durante los últimos 45 días de competencia. El objetivo principal fue recuperar físicamente al plantel tras el desgaste de los cuartos de final y preparar el viaje hacia Atlanta , sede de la semifinal frente a Inglaterra .

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La práctica estuvo enfocada en ejercicios con pelota y fútbol en espacios reducidos, sin trabajos tácticos que permitieran anticipar cuál será el equipo que presentará Lionel Scaloni .

Como ya es una costumbre en las concentraciones del seleccionado, la jornada concluyó con un asado compartido por jugadores y cuerpo técnico, el último antes de abandonar Kansas City.

El entrenador argentino recién comenzará a delinear el equipo una vez instalado en Atlanta. Allí, en el predio de la Pace Academy , el cuerpo técnico realizará la práctica decisiva antes del encuentro del miércoles.

Entre las principales incógnitas aparece el lateral derecho, donde continúa la competencia entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel .

En el mediocampo también existen interrogantes. Nicolás González aparece como una alternativa para ingresar desde el inicio, mientras que Scaloni analiza la conveniencia de modificar el esquema.

Una de las opciones que estudia el técnico es volver a utilizar una línea de tres centrales, sistema que le dio resultado frente a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En ese caso, Nicolás Otamendi ingresaría por un volante para reforzar la última línea.

Viaje a Atlanta y un buen antecedente

La delegación dejó Kansas City durante la noche para instalarse en Atlanta, donde se hospedará en el Grand Hyatt Buckhead hasta el día del partido.

La ciudad ya dejó un recuerdo positivo para la Albiceleste en este Mundial, ya que allí consiguió una remontada por 3-2 frente a Egipto, luego de comenzar dos goles abajo.

Este martes, tres futbolistas ofrecerán declaraciones a la prensa antes del entrenamiento y posteriormente será el turno de Lionel Scaloni, quien brindará la conferencia oficial previa a la semifinal.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni aún no termina de deliniar el once que enfrentará a inglaterra el miércoles. EFE

La camiseta elegida para enfrentar a Inglaterra

Una de las pocas certezas de cara al encuentro ya quedó definida. Al figurar como visitante en la organización de la FIFA, Argentina utilizará la camiseta alternativa de color oscuro.

Se trata de una casaca con fuerte carga simbólica dentro de la historia del seleccionado. Fue la utilizada en el triunfo 2-1 sobre Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de México 1986, con la inolvidable actuación de Diego Maradona, y también estuvo presente en el duelo de Francia 1998, cuando Carlos Roa fue determinante en la clasificación por penales.

Messi espera un duelo especial

Tras la victoria sobre Suiza, Lionel Messi se refirió al significado que tendrá el compromiso frente al conjunto inglés y destacó que será un enfrentamiento inédito para él en una Copa del Mundo.

"Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Va a ser lindo vivir una semifinal contra una gran selección", expresó el capitán argentino.

El choque del miércoles sumará un nuevo episodio a una rivalidad histórica entre ambos seleccionados, que comenzó en el Mundial de Chile 1962 y que tuvo su capítulo más recordado en México 1986, una referencia inevitable cada vez que argentinos e ingleses vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo.