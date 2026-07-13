13 de julio de 2026 - 12:10

"Es duro amarlos y no querer que ganen": el mensaje de Liam Gallagher antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El músico británico reconoció en la red social X su vínculo afectivo con el público local, aunque aclaró que prefiere que su selección nacional avance a la final del torneo.

Liam Gallagher se pronunció sobre el próximo encuentro entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026.&nbsp;

Liam Gallagher se pronunció sobre el próximo encuentro entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantante de Oasis, Liam Gallagher, se manifestó este lunes sobre la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. A través de un mensaje en la red social X, el artista británico admitió la dificultad personal de enfrentar deportivamente a un país por el cual siente un aprecio especial. El músico publicó una frase que se viralizó rápidamente entre los seguidores de ambas selecciones nacionales: "Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen".

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La repercusión en redes y la preparación de los equipos

El posteo fue recibido con humor por una parte de los hinchas argentinos, quienes destacaron el reconocimiento del cantante hacia el país. Gallagher ya había participado en otros debates futboleros durante este Mundial, especialmente en discusiones con usuarios locales sobre la pasión de las hinchadas y el desempeño técnico de las delegaciones en la Copa del Mundo.

En el plano deportivo, el entrenador Lionel Scaloni trabaja en la recuperación de los futbolistas antes del duelo decisivo. El cuerpo técnico argentino busca resolver detalles estratégicos para enfrentar a un rival que cuenta con Harry Kane y Jude Bellingham como referencias ofensivas principales. La organización del torneo mantiene la vigilancia tras registrarse enfrentamientos entre simpatizantes en ciudades como Miami.

¿Cuándo se juega la semifinal entre Argentina e Inglaterra?

El partido del próximo miércoles se encuentra atravesado por antecedentes deportivos y culturales que otorgan un simbolismo particular al encuentro. Inglaterra intenta regresar a una final mundialista después de años de resultados negativos, mientras que la Selección argentina defiende su vigencia en la etapa crítica del certamen. El vencedor de esta llave disputará la final el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

La publicación del artista suma un nuevo capítulo a la historia de vínculos entre el rock británico y el público sudamericano. La semifinal definirá cuál de las dos naciones buscará el título en el MetLife Stadium el próximo fin de semana.

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