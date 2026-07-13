El conmovedor relato de Diego Topa: "Recién me acepté a mí mismo a los 33 años"

Después de casi tres décadas dedicado al entretenimiento infantil, Diego Topa decidió mostrar una faceta mucho más íntima. El conductor y actor habló del proceso que atravesó para aceptar su orientación sexual, del temor que sintió durante años a no poder cumplir su deseo de formar una familia y de cómo la llegada de su hija Mitai terminó de transformar su vida.

En una extensa entrevista con Clarín , Topa reveló que el sueño de ser padre estuvo presente desde la infancia y que, durante mucho tiempo, creyó que asumir quién era significaba resignar ese proyecto.

"Siempre quise ser papá, desde chiquito. Creo que tiene que ver con esa misma energía que me llevó a trabajar con los chicos", contó. Y agregó: "En un principio me costaba aceptar mi orientación sexual porque sentía que iba a perder la posibilidad de ser padre, hasta que supe lo que era la subrogación de vientres".

Hoy, junto a su marido Hugo Rodríguez, es padre de Mitai, una niña de seis años nacida en Estados Unidos mediante gestación por sustitución, una experiencia que, asegura, cambió también su manera de vincularse con el público.

"Siento que con el podcast se termina de cerrar un círculo hermoso, como que de verdad entré en la familia, contando mi experiencia siendo papá", afirmó sobre "Qué come mi bebé", el videopodcast que conduce junto a la pediatra Evangelina Cueto.

La paternidad, explicó, también le permitió comprender mejor el esfuerzo que hicieron sus propios padres. "Me enfrenta a realidades que uno por ahí no recordaba porque me hace admirar y pensar mucho en mi mamá y mi papá. Uno no llega a dimensionar esas cosas hasta que se convierte en padre. Vengo de una familia muy humilde, capaz mis papás no llegaban con la plata a fin de mes, pero nunca nos lo hacían notar. Nos armaban pizzetas con pan lactal y para mí era una fiesta", recordó.

Topa también repasó el camino que recorrió para asumir públicamente su orientación sexual. Contó que cuando comenzó a trabajar en Disney, a principios de los 2000, todavía no hablaba del tema y que pesaba sobre él un fuerte mandato social.

"Cuando empecé en el 'Zapping Zone' allá por el año 2000, todavía no había hablado públicamente de mi sexualidad. Veníamos con esa mentalidad vieja de no contar... Recién me acepté a mí mismo a los 33 años", sostuvo.

Según explicó, el punto de inflexión llegó cuando se enamoró y sintió que ya no quería seguir ocultando esa parte de su vida. "Fue un proceso, porque uno viene con el mandato social de '¿Qué van a decir? ¿Y si no me aceptan o no me quieren?'. Pero en aquel entonces me enamoré, y ese fue el motor para decir: 'Esto es lo que siento'", relató.

Y añadió: "Me sentí fuerte para plantarme y decir que estaba empezando una relación y que no quería mentirle a mi mamá, a mi papá ni a mis hermanos. Sostener una mentira me hubiera hecho sentir mal, así que el amor me dio la fuerza para contarlo".

Ese sinceramiento también fortaleció el vínculo con su padre, quien reaccionó con una frase que el conductor aún recuerda con emoción: "No lo entiendo, pero te acompaño".

La familia que construyó Diego Topa

El conductor aseguró que hoy vive la paternidad con naturalidad y que, junto a su esposo, procura mantener las rutinas de Mitai pese a las exigencias laborales.

"Yo trato de que las rutinas de Mitai no se modifiquen, porque para mí mantener su estructura es fundamental. Hacemos un gran equipo con mi marido y nos organizamos muy bien", explicó.

También contó que desde muy pequeña le narran a su hija la historia de su nacimiento. "Nosotros decidimos contarle toda su historia desde que era muy chiquita, como un cuentito", dijo. Y anticipó que cuando crezca responderán todas sus inquietudes: "En algún momento van a venir preguntas más profundas y nosotros estamos re abiertos a eso".

Al recordar la decisión de hacer pública su vida familiar, Topa reconoció que el apoyo de la gente superó todas sus expectativas. "Para mis 50 años, mi marido me hizo un hermoso posteo y a partir de ahí no paró de llover amor en mi vida. La gente abrazó quiénes somos y la familia que armamos. Si aparece algún comentario malo, enseguida sale a defenderme mi 'séquito del amor'", concluyó.