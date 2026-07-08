8 de julio de 2026 - 16:35

Chapote de Bergerac, una divertida propuesta de circo y clown en el teatro Independencia

El Teatro Independencia recibe una original versión infantil de la célebre obra teatral Cyrano de Bergerac. Con música en vivo y humor, las funciones se desarrollarán durante las vacaciones de invierno en la sala mayor mendocina.

Víctor Di Nasso encarna a Chapote de Bergerac.

Víctor Di Nasso encarna a Chapote de Bergerac.

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El elenco de Chapote de Bergerac.

El elenco de Chapote de Bergerac.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Subsecretaría de Cultura invita a la comunidad a disfrutar de un nuevo espectáculo pensado para las vacaciones de invierno. Se trata de Chapote de Bergerac, la nariz roja del amor, una propuesta artística que combina las artes del circo, músicos en vivo y un gran clásico de la literatura universal. Las funciones comenzarán mañana, jueves 9 de julio, y se extenderán de manera consecutiva hasta el sábado 18 de julio. Los encuentros tendrán lugar siempre a las 17 horas en el Teatro Independencia, la sala mayor de los mendocinos, ubicada en Chile 1184 de la Ciudad de Mendoza.

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La trama de la obra se desata a partir de un divertido malentendido. El entrañable personaje mendocino Chapote, creado por Víctor Di Nasso, llega al escenario listo para realizar su tradicional número circense, pero se cruza inesperadamente con Elda, la directora musical que fue contratada para representar la célebre pieza de Cyrano de Bergerac. Luego de una serie de desacuerdos inevitables y ridículos, ambos artistas alcanzan un convenio para continuar con la función, reinterpretando el clásico literario bajo el particular estilo del clown.

Adaptación al estilo circo y clown de Cyrano de Bergerac

Esta adaptación libre se presenta como una puerta de entrada perfecta al patrimonio teatral universal para chicos y chicas de entre 3 y 12 años.

La historia original de Edmond Rostand, estrenada en París en 1897, es rescatada con fidelidad en su esencia lúdica y circense.

El relato aborda temas fundamentales como la valentía, la autoestima, la generosidad en el amor y la belleza de ser diferente. En escena, el protagonista encarnará a Cyrano, el hombre de gran nariz que presta sus versos, cartas y poesía para ayudar al galán Christian a conquistar a Roxana.

El elenco de Chapote de Bergerac.

El elenco de Chapote de Bergerac.

El elenco de Chapote de Bergerac

El espectáculo cuenta con un sólido equipo artístico local. El elenco actoral está conformado por Víctor Di Nasso, creador del personaje Chapote y referente del humor en Mendoza con más de tres décadas de trayectoria, junto a Sol Jiménez Álvarez y Daniel Encinas. El apartado musical y sonoro está integrado por Gabriela Vega, Alejo Viard y Benjamín Pérez Matta. Por su parte, el diseño del espacio teatral y la narrativa visual están a cargo de Lucía Giaquinta, mientras que Paula Ledaca asume la producción general y la gestión del proyecto.

Las entradas para asistir a las funciones tienen un valor general de $7.000. Los interesados pueden adquirirlas de manera digital a través de la plataforma EntradaWeb.com.ar o directamente en la boletería del establecimiento teatral. Adicionalmente, la organización ofrece una promoción familiar exclusiva que permite adquirir cinco entradas pagando solamente cuatro.

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