El espectáculo infantil se desarrollará en la sala Roja de la Nave cultural durante el receso invernal. La propuesta familiar del organismo universitario contará con más de 30 bailarines en escena e imponentes coreografías.

El Ballet de la UNCuyo presenta el espectáculo La Bella Durmiente: El hechizo de Carabosse.

El Ballet de la UNCuyo presenta La Bella Durmiente: El hechizo de Carabosse, una obra de danza destinada al público infantil.

En el marco del Hey! Festival 2026, el Ballet de la UNCuyo presentará durante estas vacaciones de invierno una propuesta artística para toda la familia. Se trata de La Bella Durmiente: El hechizo de Carabosse, una adaptación escénica en formato de cuento infantil inspirada en el emblemático y clásico ballet original.

La compañía artística, que depende directamente de la Secretaría de Extensión, se encuentra bajo la dirección general de la profesora Marisa Manyegüi.

La Bella Durmiente: magia, danza y fantasía La obra invita a grandes y chicos a sumergirse en un universo repleto de magia, danza y fantasía. A través de esta puesta en escena, el público tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con el célebre relato clásico.

En esta versión particular, los pájaros asumirán un rol fundamental, ya que serán los encargados de guiar el recorrido de la historia y acompañar la aparición de los personajes más emblemáticos.

Entre ellos, se destaca la presencia del Hada Malvada Carabosse, cuya intervención marcará de forma definitiva el destino de la Princesa Aurora y dará inicio al hechizo que atraviesa la trama.

Finalmente, mediante la expresión de la danza, la obra revive este cuento donde la belleza, la esperanza y el amor triunfan sobre la adversidad. El Ballet de la UNCuyo presenta el espectáculo La Bella Durmiente: El hechizo de Carabosse. Un espectáculo con 30 bailarines en escena El espectáculo contará con la participación de más de 30 bailarines arriba del escenario. El diseño de la coreografía está a cargo de las maestras Maricé Sánchez y Eliana Di Marco, mientras que el diseño musical combina la obra del compositor Piotr Illich Tchaikovsky con melodías pertenecientes a diferentes películas. Las funciones programadas se llevarán a cabo los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio a las 17.30. Las presentaciones tendrán lugar en la sala Roja de la Nave UNCuyo. La Bella Durmiente: entradas en venta Respecto a las entradas, el valor del pase general es de $15.000. Sin embargo, se estableció una tarifa especial de preventa a $12.000 que estará disponible hasta el miércoles 8 de julio inclusive. Las localidades ya se pueden adquirir de forma virtual a través de la plataforma Entrada Web, o bien de manera presencial en la boletería de la Nave UNCUYO, la cual atiende al público de lunes a domingo en el horario de 14:00 a 22:00 horas.