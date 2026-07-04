Para maratonear en vacaciones de invierno: las ocho mejores series de la primera mitad del año

Durante años, el auge de las plataformas de streaming estuvo asociado a una explosión de creatividad. Las series se convirtieron en el gran laboratorio audiovisual del siglo XXI, con propuestas que rompían moldes, exploraban nuevas formas narrativas y conquistaban tanto a la crítica como al público.

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Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar. La competencia feroz entre plataformas, la necesidad de alimentar constantemente los catálogos y el peso creciente de los algoritmos derivaron en una producción cada vez más homogénea, donde abundan historias intercambiables, personajes construidos a partir de fórmulas probadas y estructuras narrativas previsibles.

En ese contexto, todavía aparecen ficciones que consiguen escapar de esa lógica industrial. Son producciones que utilizan géneros conocidos —como el thriller, la comedia, el drama o el terror— para contar historias desde perspectivas originales, mezclando registros, apostando por personajes complejos y evitando los lugares comunes.

Entre Netflix, HBO Max, Apple TV+ y Amazon Prime Video , estas ocho series recomendadas originalmente por Clarín se destacan precisamente por ofrecer algo distinto.

Una de las grandes sorpresas del año llega desde Irlanda. "Cómo llegar al cielo desde Belfast", disponible en Netflix desde el 12 de febrero y compuesta por ocho episodios, propone una combinación poco habitual entre comedia, suspenso y costumbrismo. Creada por Lisa McGee, responsable del éxito "Derry Girls", la historia comienza cuando tres amigas reciben la noticia de la muerte de Greta, una mujer con la que habían perdido contacto hacía años. El viaje hacia Donegal, el pueblo donde transcurrió su juventud, se transforma rápidamente en una investigación tan absurda como inquietante.

La serie evita convertir el misterio en un simple policial. Una de las protagonistas trabaja produciendo programas de true crime, lo que introduce una mirada irónica sobre la fascinación contemporánea por los crímenes reales. Al mismo tiempo, la búsqueda de respuestas sobre la muerte de Greta funciona como excusa para revisar viejas amistades, culpas y heridas que parecían cerradas.

2- "The Boroughs"

Netflix también ofrece una de las propuestas más particulares del año con "The Boroughs", estrenada el 21 de mayo. Aunque la premisa parece cercana a "Stranger Things" —no casualmente está producida por los hermanos Duffer—, rápidamente queda claro que el objetivo es completamente diferente.

El protagonista es Sam Cooper, un ingeniero jubilado interpretado por Alfred Molina que, todavía atravesado por la muerte de su esposa, decide mudarse a un exclusivo complejo residencial para adultos mayores en Nuevo México. Allí descubre que fenómenos aparentemente extraterrestres comienzan a alterar la tranquilidad del lugar. Sin embargo, el verdadero centro del relato no son los alienígenas, sino las personas que enfrentan el paso del tiempo.

3- "Half Man"

En HBO Max sobresale "Half Man", una serie de apenas seis episodios creada y protagonizada por Richard Gadd, quien alcanzó reconocimiento internacional gracias a "Bebé reno". La historia sigue durante tres décadas la relación entre dos medio hermanos completamente opuestos. Niall Kennedy es tímido, inseguro y reservado; Ruben Pallister, en cambio, ejerce el liderazgo mediante el abuso y el bullying.

La serie comienza durante la boda de Niall, cuando Ruben interrumpe el festejo dispuesto a pronunciar un discurso que promete revelar viejos secretos. A partir de allí, la narración avanza constantemente entre pasado y presente para reconstruir cómo se fue deteriorando ese vínculo familiar.

Más allá de la tensión dramática, "Half Man" propone una reflexión profunda sobre las distintas maneras de ejercer la masculinidad. La violencia, la vulnerabilidad, la sexualidad, la culpa y la necesidad de afecto aparecen como elementos centrales de una historia incómoda, intensa y emocionalmente devastadora.

4- "Bait"

Amazon Prime Video apuesta por una sátira inteligente con "Bait", disponible desde el 25 de marzo. El protagonista es Shah Latif, interpretado por Riz Ahmed, un actor británico de origen pakistaní cuya carrera parece estancada hasta recibir una oportunidad inesperada: podría convertirse en el nuevo James Bond.

La noticia despierta una enorme controversia. La prensa, la industria y la opinión pública comienzan a debatir si un actor musulmán y de ascendencia pakistaní puede ocupar el lugar del espía más famoso del cine.

5- "Widow's Bay"

Apple TV+ incorpora al catálogo "Widow's Bay", una ficción de diez episodios ambientada en un pequeño pueblo costero de Nueva Inglaterra. El protagonista, Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, es el alcalde de la localidad y pretende convertir el lugar en un atractivo destino turístico.

El problema es que los habitantes están convencidos de que el pueblo está maldito. Lo que inicialmente parece una colección de supersticiones populares comienza a transformarse en una sucesión de hechos inquietantes que obligan incluso al incrédulo alcalde a replantearse sus certezas.

La serie juega permanentemente con los códigos del folk horror, mezclando humor, terror y misterio sin perder nunca el equilibrio entre los distintos registros.

6- "This is a Gardening Show"

Entre tantas historias criminales y dramas psicológicos, Netflix sorprende con una propuesta completamente distinta. "This is a Gardening Show", protagonizada por el comediante Zach Galifianakis, convierte la jardinería y la agricultura en el eje de una serie breve, cálida y llena de humor.

Cada episodio dura menos de veinte minutos y acompaña al actor mientras recorre distintos huertos para aprender sobre genética vegetal, variedades de cultivos, evolución de las plantas y recolección de alimentos silvestres.

7- "Margo's Got Money Troubles"

Apple TV+ presenta otro de los grandes trabajos actorales del año con "Margo's Got Money Troubles", protagonizada por Elle Fanning. La protagonista es una estudiante universitaria que queda embarazada de uno de sus profesores y debe afrontar sola la crianza de su hijo.

Sin estabilidad económica, sin experiencia como madre y con aspiraciones literarias que parecen cada vez más lejanas, Margo intenta sobrevivir aceptando trabajos precarios e incluso abriendo una cuenta en OnlyFans.

Lo que podría convertirse en un melodrama convencional adquiere aquí un tono mucho más complejo gracias a un guion que combina humor, sensibilidad y una mirada crítica sobre la precarización laboral y las dificultades económicas de los jóvenes adultos. El elenco incluye además a Michelle Pfeiffer como la madre de Margo y a Nicole Kidman en el papel de su abogada.

8- "DTF St. Louis"

La última recomendación llega desde HBO Max con "DTF St. Louis", una ficción que mezcla thriller policial, drama psicológico y exploración emocional. Jason Bateman interpreta a Clark Forrest, un meteorólogo televisivo atrapado en una rutina que ya no lo satisface. Su vida cambia cuando conoce a Floyd Smernitch, un intérprete de lengua de señas interpretado por David Harbour, cuya necesidad de afecto contrasta con el desgaste existencial de Clark.

El punto de encuentro entre ambos surge a través de una aplicación de citas para personas casadas, un elemento que desencadena una serie de conflictos sentimentales y criminales. La muerte inesperada de Floyd transforma el relato en una investigación policial, aunque el verdadero interés nunca está puesto en descubrir al culpable, sino en comprender las contradicciones internas de sus personajes.