Es el exorcista más poderoso del mundo, pero le teme a todo: la serie que recomendó el creador de "One Piece"

Cuando Eiichiro Oda, el creador de One Piece, recomienda una serie , miles de lectores alrededor del mundo ponen la mirada en ella. En un mercado tan competitivo como el del manga, su respaldo suele convertirse en una señal de que vale la pena seguirle la pista , especialmente si se trata de un título que todavía está dando sus primeros pasos. La considera la sucesora de "jujutsu kaisen".

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“Kiyoshi, el exorcista” es el manga de Shoichi Usui que mezcla comedia, fantasía y acción sobrenatural y que, a dos años de su debut, se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la revista Weekly Shonen Jump , que puede leerse en español de forma digital, donde incluso protagonizó una portada especial para celebrar su crecimiento.

La historia sigue a Kiyoshi Harai, un joven de apenas 16 años considerado el exorcista más poderoso del mundo.

Gracias a sus habilidades, puede enfrentarse sin problemas a los demonios más peligrosos y cumplir misiones que ningún otro exorcista se atrevería a aceptar. Sin embargo, detrás de esa imagen de héroe invencible se esconde un gran problema: Kiyoshi es extremadamente tímido y miedoso.

Esa contradicción se convierte en el principal motor de la historia. Mientras los demonios intentan acabar con él por representar la mayor amenaza para su especie, el protagonista debe enfrentarse también a sus propios miedos y a situaciones tan absurdas como divertidas.

"Kiyoshi, el exorcista", la serie que tiene su manga y recomendó el creador de One Piece. “Kiyoshi, el exorcista”, la serie que tiene su manga y recomendó el creador de One Piece. gentileza

La recomendación del creador de One Piece

Shoichi Usui trabajó como asistente de Eiichiro Oda antes de lanzar su propia obra, por lo que ambos mantienen una relación profesional desde hace años.

El autor de One Piece recomendó públicamente el manga, un respaldo que ayudó a darle mayor visibilidad entre los lectores de Shonen Jump y que despertó el interés de fanáticos de todo el mundo.

Con el paso de los meses, la serie dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los títulos con mayor crecimiento dentro de la revista japonesa.

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¿Habrá una adaptación al anime?

Por el momento, "Kiyoshi ,el exorcista" no tiene una adaptación animada confirmada.

Sin embargo, el crecimiento sostenido del manga y la repercusión que viene teniendo dentro y fuera de Japón alimentaron las expectativas de los fanáticos, que consideran que podría convertirse en una de las próximas series de Shonen Jump en dar el salto al anime.