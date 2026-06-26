Disney+ presentó el adelanto de su próximo thriller sobre una agente del FBI y una asesina serial

La serie estrenará los primeros tres episodios en poco más de un mes. Luego, serán lanzados semanalmente.

El nuevo thriller de Disney+: una serie sobre una agente del FBI.

Disney+ presentó el primer tráiler de su próxima serie original. Se trata de un thriller que sigue la investigación de una agente del FBI decidida a capturar a una asesina serial, en una historia donde la búsqueda de justicia pone a prueba los límites morales de sus protagonistas.

Se trata de "Furia", una serie original de plataforma protagonizada por Emmy Rossum. La creadora es Elizabeth Meriwether, responsable de escribir y desarrollar la historia. Además de desempeñarse como showrunner, también integra el equipo de producción ejecutiva.

"Furia" el nuevo thriller de Disney+ "Furia" el nuevo thriller de Disney+ gentileza "Furia", la nueva serie original de Disney+ La historia sigue a Alice Black, una experimentada agente del FBI que lidera la búsqueda de una criminal tan brillante como impredecible. Lo que comienza como una investigación más pronto se transforma en un duelo psicológico en el que perseguidora y perseguida terminan uniendo sus destinos.

Embed - Furia | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+ A medida que avanza la trama, la línea que separa la justicia de la venganza empieza a desdibujarse y ambas mujeres descubren que tienen más cosas en común de las que imaginaban.

Emmy Rossum y el elenco que la acompaña Conocida mundialmente por interpretar a Fiona Gallagher en “Shameless”, Emmy Rossum vuelve a la televisión con un papel muy diferente. En esta oportunidad no solo encabeza el elenco, sino que también participa como productora ejecutiva de la serie.