Fecha confirmada: Disney+ estrena una nueva película de una de sus sagas infantiles más exitosas

Disney+ renovó una de las franquicias juveniles más populares de la última década . Tras el éxito de sus películas anteriores, la compañía presentó el primer tráiler y el póster oficial de una nueva entrega que expandirá el universo de los hijos de los personajes clásicos y llevará la historia a un escenario lleno de magia y peligros.

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“Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro” es la nueva película que llegará este miércoles 17 de julio a Disney+.

La historia continúa los acontecimientos de Corazón Rebelde y vuelve a poner en el centro de la acción a Red y Chloe, quienes deberán enfrentarse a las consecuencias de haber alterado el pasado.

Aunque la Reina de Corazones cambió y Cenicienta logró salvarse, las modificaciones realizadas en la línea temporal provocaron la aparición de un nuevo enemigo: el Sombrerero , quien secuestra a la Reina de Corazones y amenaza con alterar el equilibrio del País de las Maravillas.

“Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro” es la nueva película de Disney+

"Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro" es la nueva película de Disney+

Para detenerlo, Red y Chloe deberán unir fuerzas con Pink, la nueva hermana de Red; Luis, hijo de Luisa Madrigal; y Max Hatter, hijo del Sombrerero. Juntos iniciarán una misión repleta de aventuras, alianzas inesperadas y secretos que pondrán a prueba su amistad.

Embed - Los Descendientes: viaje al mundo oscuro | Teaser Oficial | Estreno 17 de julio en Disney+

El avance oficial también anticipa nuevos conflictos dentro de Wonderland, donde los protagonistas descubrirán que no todos están del mismo lado y que las apariencias pueden resultar engañosas.

Un elenco conocido y nuevas incorporaciones

La película marca el regreso de Kylie Cantrall, Malia Baker, Leonardo Nam, Melanie Paxson, Paolo Montalban, Rita Ora y Brandy, quienes retoman sus personajes de entregas anteriores.

Además, el reparto suma nuevas caras como Liamani Segura, Brendon Tremblay, Alexandro Byrd, Kiara Romero, Joel Oulette, Zavien Garrett, Ryan McEwen y Dayton Paradis. También se confirmó la participación de Awkwafina, quien dará voz a Chessy, el icónico Gato de Wonderland.

Elenco completo de "Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro" de Disney+ Elenco completo de “Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro” de Disney+ gentileza

Música, baile y una franquicia que sigue creciendo

La dirección está a cargo de Kimmy Gatewood, mientras que el guion fue escrito por Tamara Chestna, junto a Dan Frey y Ru Sommer.

Como ya es tradición en la saga, la película volverá a apostar por grandes secuencias musicales y coreografías, esta vez diseñadas por Emilio Dosal, ganador del Emmy.

"Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro" de Disney+ “Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro” de Disney+ gentileza

Desde su debut en 2015, Los Descendientes se consolidó como una de las franquicias infantiles más exitosas de Disney.

La saga ya cuenta con cinco películas, incluida la nueva "Los Descendientes: Viaje al Mundo Oscuro", además de la serie animada "Descendants: Wicked World", que se extendió durante dos temporadas, y el especial "Descendants: The Royal Wedding".